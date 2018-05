Smartphone-urile Nokia de pe piaţă vor fi actualizare la Android P

Succesul smartphone-urilor Nokia cu Android în primul lor an pe piaţă s-a datorat nu doar preţului foarte bun şi design-ului plăcut, ci şi faptului că HMD Global s-a angajat să actualizeze toate smartphone-urile sale la Android Oreo, indiferent de poziţionarea lor de pe piaţă. Se pare că această tradiţie va continua şi în 2018, compania confirmând că toate dispozitivele Nokia lansate până în prezent vor primi noul Android P 9.0.

În timp ce smartphone-uri precum Nokia 8, 8 Sirocco, 7 Plus sau 6 şi 6.1 ar fi de aşteptat să primească măcar încă un update major, HMD Global a dezvăluit că inclusiv cele din gama mid-range şi entry-level vor fi actualizate la Android P. Având în vedere strategia de anul trecut, este foarte posibil ca actualizările software să fie lansate în ordine descrescătoare, de la cel mai puternic la cel mai puţin puiternic model. Modelele „Android One”, lansate în 2018, ar putea însă să aibă prioritate, actualizarea lor fiind mai simplă.

Variantele Nokia 2, 2.1 şi Nokia 1 sunt livrate acum cu Android Go bazat pe Android Oreo 8.x. Acestea vor trece de asemenea la Android 9.0, imediat ce o variantă mai „uşoară” pentru acesta va fi disponibil. Având în vedere că o mare parte din atenţia Google este acum concentrată pe pieţe emergente, unde este folosit cel mai mult sistemul de operare Android Go, este foarte posibil ca o versiune Android Go 9.0 să apară la scurt timp după cea „normală”.

Era uşor anul trecut să spunem că HMD îşi permite să lanseze update-uri pentru smartphone-urile sale la timp pentru că au puţine modele în portofoliu, dar deja numărul acestora depăşeşte zece modele, iar toate acestea au fost confirmate pentru actualizare la următoarea versiune. Probabil că şi alţi producători vor urma acest exemplu dacă se dovedeşte că accesul la software de actualitate poate influenţa vânzările, scrie go4it.ro