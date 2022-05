Slujitorii bisericii ”Sfântul Gheorghe” din Capitală nu au permis echipei Publika TV să intre în lăcașul sfânt

Slujitorii bisericii ”Sfântul Gheorghe” din Capitală nu au permis echipei Publika TV să participe la slujba oficiată cu ocazia acestei sărbători. Feţele bisericeşti au invocat că accesul în lăcașele sfinte se fac doar cu blagoslovirea parohului sau a Mitropolitului Vladimir.” - Dorim să filmăm aici slujba.- Nu știu pe moldovenește.- Poftim?- Spune pe rusește.- Noi dorim să filmăm slujba de sărbătoare.- Nu aveți dreptul. Voi aveți voie să vă rugați la slujbă. Camera de filmat lăsați-o.”Echipa noastră de filmare a fost oprită la intrarea în biserică de un slujitor. Acesta a chemat un alt coleg să discute cu noi. Deși este un loc public unde enoriaşilor vin duminică de duminică la slujbă, slujitorii susțin că ar exista un ordin prin care nu se permite accesul oamenilor fără acordul preotului sau al Mitropolitului Vladimir.”- Fără blagoslovirea preotului în biserică nimic nu se întâmplă. - Păi aici e un loc public, unde presa are dreptul să intre și să filmeze. - Aici este un loc sfânt, de ce nu înțelegeți? ”Am încercat să luăm o reacție de la Mitropolia Moldovei, însă secretarul instituţiei, Vadim Cheibaș, nu ne-a răspuns la telefon. Din acest motiv, echipa noastră de filmare a fost nevoită să discute cu oamenii după poarta lăcașului sfânt. Acest bărbat are 85 de ani şi spune că este mândru că părinții lui l-au numit Gheorghe. Pentru el deja este o tradiție ca de dimineață să meargă la biserică, iar apoi se adună cu toţii la masa de sărbătoare.”Eu mă mândresc că mă numesc Gheorghe. Am rude Gheorghe, am cunoscuți pe care îi cheamă Gheorghe.””M-am rugat pentru multe. Cel mai important, și pentru care s-a rugat toată lumea, este pacea. Vrem să se oprească războiul și să ne iubim unii pe alţii.”În Moldova sunt peste 41 de mii de bărbați cu prenumele Gheorghe sau George, iar pe 1400 de femei le cheamă Gheorghina sau Georgeta.