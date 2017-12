SLUJBA DE CRĂCIUN. Mii de enoriași au mers la biserică să se roage de sănătate, pace, lumină şi dragoste

Crăciunul face parte din lista celor 12 sărbători domneşti de peste an. Naşterea Mântuitorului aminteşte de cel mai important eveniment al tuturor timpurilor, care s-a întâmplat acum două milenii şi a pus bazele creştinismului. În această zi creştinii obişnuiesc să meargă la biserică şi să se roage de sănătate, pace, lumină şi dragoste.



"Pentru mine asta este ceva sfânt, firesc, fiindcă Domnul Isus Hristos, când s-a născut, el ne-a deschis nouă ochii."



"Am venit cu nepoțele, cu fiica la biserica, să nu stăm acasă, să nu treacă zi fără niciun rost."



Şi preoţii ne îndeamnă să fim mai uniţi şi înțelegători.



" În aceasta dragoste se topesc toate şi se aşează, unitate în gând şi în suflet, să aducă multă dragoste, de la mic la mare, de la părinţi la copii, la nepoţi, la strănepoţi", a spus preotul Ioan Ciuntu.



După ce au participat la tradiţionala slujbă, enoriaşii au primit cete de colindători şi s-au aşezat la masa de sărbătoare.



Veronica Ganu din satul Cotiujeni, raionul Briceni, se bucură că în această zi îşi poate vedea toate rudele adunate la o masă.



"De Crăciun ne adunăm toate neamurile, părinţii, surorile şi ne aducem aminte cum ne adunam cu toţii la masă când eram mici, acum suntem despărţiţi", a spus locuitoare a satului Cotiujeni, Briceni, Veronica Ganu.



Maria Ciobănaş povesteşte că de când era copil de pe masa de Crăciun nu lipsea coliva.



"La Crăciun se zice că se face Colivă, asta înseamnă grâu fiert. Aşa este tradiţia de când eram la părinţi, e naşterea Domnului Isus Hristos", a spus Maria Ciobănaș.



"Să fim să sănătoşi, la mulţi ani. Un an fericit şi bogat!"



Crăciunul pe stil nou a devenit o sărbătoare dublă pentru unele familii din Capitală. În această noapte s-au născut 16 bebeluşi: nouă fetiţe şi şapte băieţei.



Rodica Iscenco din oraşul Sângera a adus pe lume doi gemeni. Femeia spune că ea planifica să nască la două ianuarie.



În popor se spune, că cei care s-au născut de Crăciun toată viaţa vor fi sub o stea norocoasă.