Slujba de Crăciun de la Mănăstirea Curchi. La eveniment a participat și președintele PDM, Vlad Plahotniuc

Crăciunul a fost sărbătorit astăzi în rugăciune la Mănăstirea Curchi din raionul Orhei. La slujbă au participat sute de enoriaşi, veniţi din mai multe localităţi ale ţării pentru a se ruga împreună cu membrii familiilor lor. Printre ei, şi preşedintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, dar şi foşti şi actuali miniştri, printre care Monica Babuc, Chiril Gaburici şi Vasile Bîtca.



"Este o tradiţie, la fiecare Crăciun venim aici să sărbătorim. Aici ne simţim mai bine, sufleteşte suntem aici, cu gândul şi dorim tuturor sărbători fericite, Crăciun fericit", a declarat o enoriaşă.



"Demult plănuisem să vin la Curchi, aşa că am venit, astăzi, am găsit o zi specială, am venit să vedem şi mănăstirea, dar şi să celebrăm naşterea Domnului", a comunicat un bărbat prezent la slujbă.



"E o sărbătoare aşteptată, venim ca să ne rugăm pentru familie, pentru copii, pentru nepoţi şi să ne ierte Domnul păcatele", a subliniat o femeie.



"Am venit cu toată familia, cu copiii, cu nepoţii, din raionul Şoldăneşti. Ne rugăm pentru toată lumea să fie sănătoasă, toţi copilaşii şi să fie pace în ţară", a spus o altă enoriaşă.



Corul bisericesc i-a colindat pe enoriaşii care au venit la slujbă.



Atmosfera de Crăciun a fost susţinută şi de o ceată de colindători care a venit din satul Cuizăuca, raionul Rezina.



La finalul slujbei de Crăciun, stareţul Mănăstirii Curchi, Episcopul de Orhei, Siluan, i-a îndemnat pe enoriaşi să fie mai buni şi mai darnici cu cei care au nevoie de ajutor.



"Sărbătorim sărbătoarea bucuriei noastre, sărbătoarea binelui şi îl rugăm pe mântuitorul Hristos născut în peşteră, între oi şi dobitoace să vină să-şi facă sălaş în inima fiecăruia dintre noi şi să ne dea puteri ca să trecem cu demnitate prin grijile şi provocările vieţii", a îndemnat Episcopul de Orhei.



Episcopul Siluan le-a mulţumit oamenilor care au contribuit financiar pentru a efectua lucrările de reconstrucţie a mănăstirii. Printre cei care au donat bani, este şi Vlad Plahotniuc, care încă din 2006, când era om de afaceri, a donat bani. Pentru contribuţia adusă la reconstrucția Complexului Monastic Curchi, Vlad Plahotniuc a fost decorat cu Ordinul "Gloria Muncii".



"Mulţi oameni au răspuns apelului nostru, unul dintre ei fiind şi domnul Vlad Plahotniuc, pe atunci întreprinzător, un om de afaceri, care a răspuns cu bineţe apelului nostru şi a contribui substanţial, ajutându-ne ca să punem în valoare acest frumos giuvaier din codrii Orheiului. Mulţumim domnule preşedinte. Felicitări cu luminoasa sărbătoare!", a mai declarat Episcopul Siluan.



După slujbă, enoriașii s-au împărtăşit, iar copiii şi colindătorii au primit daruri. Potrivit tradiţiei, în noaptea de Crăciun, se deschid cerurile, iar oamenii sunt binecuvântaţi, aşa cum Duhul Sfânt a coborât asupra lui Iisus, în Noaptea Naşterii Lui.

În unele localităţi, preotul merge din casă în casă pentru a vesti Naşterea lui Iisus.