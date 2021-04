Slovacia a depăşit 10.000 de decese de la începutul pandemiei

Această ţară central-europeană cu 5,5 milioane de locuitori a fost lovită grav de ultimul val pandemic, deşi rata de infectare şi numărul spitalizărilor a scăzut în ultimele săptămâni, susţine Reuters.Duminică, autorităţile de la Bratislava au raportat 77 de noi decese şi un bilanţ total de 10.025 de vieţi omeneşti pierdute de la debutul pandemiei, în urmă cu mai bine de un an.La fel ca şi alte ţări din Europa Centrală, Slovacia a trecut peste primul val al pandemiei cu relativă uşurinţă, înregistrând puţine cazuri şi decese. Însă noul val din acest an a dus la o creştere a numărului de cazuri şi a pus sub presiune spitalele, determinând autorităţile să aplice restricţii mai dure asupra populaţiei, conform Reuters.În ultimele 7 zile Slovacia s-a plasat pe locul 7 în clasamentul ratei mortalităţii Covid raportate la numărul de locuitori, conform publicaţiei online Our World in Data, citată de Reuters. Pe primul loc se află Ungaria vecină, în timp ce Republica Cehă şi Polonia s-au plasat, de asemenea, în primele zece locuri.În total, în cursul anului trecut, rata de mortalitate declarată de Slovacia de 1.822 decese la 1 milion de oameni o plasează pe locul 12 în clasamentul mondial al mortalităţii, conform Our World in Data, mai precizează Reuters, citat de agerpres.ro.