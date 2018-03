Skype, DĂ LOVITURA! Aplicaţia vine cu o versiune optimizată pentru telefoanele mai puțin performante

Cei de la Skype vin cu o versiune optimizată pentru telefoanele mai puțin performante. Astfel, datorită acestei versiuni avem aplicațiile de la Google, cele care se termina în Go, de exemplu youtube go, gmail go și asa mai departe și aplicațiile de la Facebook care se termină în lite. Facebook lite, messenger lite și asa mai departe.



Acestea sunt la moment un trend pentru dezvoltatorii mari de aplicații sau de servicii pe care le folosesc sute de milioane de oameni și anume să dezvolte aplicații pentru telefoane scumpe și performante, dar și aplicații care se adresează piețelor emergente și celor care nu vor să dea prea mulți bani pe un telefon mobil.

Datorită acestei versiuni vom vedea o delimitare clară între telefoanele scumpe și cele ieftine.