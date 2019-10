Situaţie PERICULOASĂ în trafic, pe o stradă din Capitală. Dacă îți cauți moartea, caut-o în altă parte

Un conducător auto a fost la un pas de a provoca un accident pe strada Calea Moşilor din Capitală. Despre aceasta a menţionat o şoferiţă, care spune că bărbatul de la volanul unui BMW a fost cât pe ce să o lovească.

Femeia a scris pe o reţea de socializare că şoferul conducea cu viteză excesivă şi a postat pe Facebook o imagine cu maşina acestuia.

"Astăzi dimineaţă, în jurul orei 08:00, pe strada Calea Moșilor, acest individ cu BMW conducea mașina în mod dezordonat și cât pe ce nu m-a lovit, noroc că am avut reacție și am reușit să evit impactul, după care iarăși cu o viteza excesivă a fugit, dar nu departe, bine că am reușit să te pozez, să te fac vedetă în toată Moldova. Din cauza voastră, "deștepților" cu BMW suferă oameni nevinovați. Am o adresare către șofer (dacă te pot numi șofer): dacă îți cauți moartea, caut-o în altă parte, nu pe străzile orașului ca suferă oameni din cauza voastră", a scris autoarea postării.