Situaţie JENANTĂ pe aeroport. Un tânăr şi-a făcut de râs iubita, după ce a aflat că l-a înşelat (FOTO)

Să afli că partenerul tău de viaţă îţi este necredincios poate fi un adevărat şoc căruia nu toţi îi pot face faţă cu brio, scrie observator.tv.

Un tânăr îndrăzneţ a hotărât să ia lucrurile în propriile mâini, confruntându-şi prietena, după ce a aflat că aceasta îl înşelase.

S-a hotărât să o aştepte în zona de sosire a Aeroportului din Melbourne pentru a-i oferi salutările care i se cuveneau, alături de o pancardă pe care scria "Ştiu că m-ai înşelat".

O altă călătoare, Krystal a observat mesajul brutal şi a povestit despre situaţia jenantă pe reţelele de socializare:

"Astăzi, pe aeroportul din Melbourne. O aştepta pe prietena lui infidelă", a scris amuzată de întregul moment tânăra.

Imaginea a ajuns imediat virală, spre deliciul internauţilor care nu s-au putut abţine să nu facă haz de necaz.

"Aş fi trecut pe lângă el ca şi când nu îl cunoşteam”", a comentat un utilizator Twiiter, în timp ce alţii au ales să găsească motive pentru care prietena acestuia ar fi recurs la gestul nepotrivit: "Dacă mă uit la sandalele pe care le poartă şi eu te-aş fi înşelat".

At Melbourne airport today ???? he was waiting to greet his cheating partner... I AM DECEASED pic.twitter.com/zhqJ4TwRIp