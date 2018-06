Situaţie incertă privind grădiniţele private. Ruslan Codreanu: Niciuna nu este acreditată de Ministerul Educaţiei

Situaţie incertă privind grădiniţele private. Niciuna nu este acreditată de Ministerul Educaţiei. Reprezentanţii instituţiei spun că acestea funcţionează în baza unei autorizaţii provizorii, eliberată în fiecare an. Însă chiar şi aşa, nu există cadru legal care să permită verificarea procesului educaţional în aceste instituţii. Problema a fost semnalată de primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu.



"Vreau ca fiecare părinte să înţeleagă că îşi asumă riscul atunci când duce copilul la un SRL bussiness. Noi nu controlăm nici curriculum după care copii sunt educaţi acolo. Noi nu putem controla nici din punct de vedere a normelor sanitare activitatea instituţiei respective", a spus Ruslan Codreanu, primarul interimar al Capitalei.



Şefa Direcţiei Educaţie din Chişinău, Rodica Guţu, susţine că procedura de acreditare a grădiniţelor private a fost suspendată în iulie 2010, prin hotărâre de Guvern. Şi nu ştie din ce motive s-a luat această decizie. În lipsa acreditării, funcţionarii nu pot interveni, pentru că grădiniţele private au propriile reguli.



"Direcţia generală tot mai des recepţionează plângeri din partea părinţilor. Ce ţine de resurse umane, cadrele didactice şi de programul de actvitate, şi se alimentaţia copiilor. Dar am avut cazuri când angajaţii noştri nu au fost acceptaţi până la poarta instituţiei", a spus Rodica Guţu, şefa direcţiei generale educaţie.



În acelaşi timp, directorul unei grădiniţe private din oraşul Durleşti spune că are toate actele în regulă, prezintă rapoarte autorităţilor şi le deschide uşa inspectorilor ori de câte ori vin să verifice activitatea educaţională.



"Ne bazăm pe legi, cum ar fi Codul educaţiei, standardele educaţiei timpurii, curricula şcolară. Avem un statut de şcoală primară şi grădiniţă, toate documentele, ordinile, regulamentele elaborate de autorităţi", a spus Sergiu Afanasiu, director grădiniţă privată.



Situaţia grădiniţelor private nu va mai fi atât de incertă, spune secretarul de stat de la Ministerul Educaţiei, Angela Cutasevici. Din martie 2018, responsabilă de acreditarea instiţiilor de învăţământ a devenit Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare care va pune lucrurile la punct.



"Din toamna 2018 urmează să definitivăm toate actele normative privind acreditarea şi evaluarea externă a instituţiei. 01.30 Deja din 2019 să avem primele instituţii de învăţământ general acreditate. 01.38."



În lipsa acreditărilor, nu se cunoaşte numărul grădiniţelor private care funcţionează în ţară.