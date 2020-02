Situaţie incertă la Zimbru Chişinău. Fotbaliştii nu s-au prezentat la meciul cu Sheriff Tiraspol

Situaţie incertă la cel mai titrat club din capitală, Zimbru Chişinău. Fotbaliştii echipei "galben-verzi" nu s-au prezentat la meciul cu Sheriff Tiraspol din cadrul nou-înfiinţatei competiţii Cupa Federaţiei.Jucătorii clubului tiraspolean au intrat pe teren împreună cu arbitrii şi au aşteptat 10 minute, apoi arbitrul principal i-a trimis la cabine."Nu a fost decizia clubului Zimbru, a antrenorilor sau a mea. Jucătorii au fost cei ce au decis să nu joace acest meci. Îmi pare rău că fotbaliştii nu au jucat. ""Nu am jucat din motiv că ne-am săturat de promisiuni care nu sunt îndeplinite. Am fost minţiţi şi motivaţi de promisiuni false pe parcursul mai multor luni. Noi eram încrezuţi că se va schimba situaţia şi măcar unele datorii vor fi întoarse. "Conform regulamentului Cupei Federaţiei, Sheriff Tiraspol poate obţine victoria la masa verde cu scorul de 3-0, iar clubul Zimbru Chişinău ar putea fi exclus din competiţie. Deciziile vor fi luate de Comitetul de Competiţii al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal.Recent, Zimbru - de altfel, ca şi alte două cluburi, Petrocub Hânceşti şi Milsami Orhei, - nu a obţinut licenţa naţională, ce oferă posibilitatea de a evolua în primul eşalon valoric al campionatului naţional. Toate cele trei cluburi au făcut recurs.Acum un an, clubul din strada Butucului a fost la un pas de a se retrage din Divizia Naţională de fotbal din cauza problemelor financiare cu care se confrunta.