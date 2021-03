Situaţie incertă în Europa, privind pandemia COVID-19

Situaţie incertă în Europa, privind pandemia de COVID-19. În timp ce Germania, de exemplu, se pregătește să relaxeze restricțiile anti-COVID, mizând pe efectuarea a milioane de teste gratuite, guvernul de la Roma a decis închiderea școlilor din zonele roșii, după ce statisticile au arătat că peste 50% dintre infectări sunt cauzate de tulpina britanică, considerată mai contagioasă.”Tulpina britanică are capacitatea specială de a se răspândi la generaţia tânără. Acest lucru ne-a determinat să facem o alegere şi anume că şcolile de toate nivelurile situate în zonele roşii vor trece la învăţământul la distanţă.”Totodată, autoritățile din Italia au prelungit până în 27 martie măsura care interzice călătoriile între regiunile din țară.O situaţie mai gravă se atestă în Suedia, unde de trei săptămâni se înregistrează o creștere cu 10% a îmbolnăvirilor. Autoritățile vorbesc despre o situație critică și anunță că țara se află în pragul unui nou val al pandemiei. De altfel, de luni au intrat în vigoare restricții noi. Barurile și restaurantele se închid la ora 20.30, iar magazinele și sălile de sport funcționează la capacitate redusă.Între timp, şi statele americane Mississippi și Texas renunță la obligativitatea purtării măștilor de protecție.Mai mult, guvernatorul Greg Abbott a declarat că din 3 martie se redeschid toate magazinele și restaurantele.”Toate afacerile, de orice fel, se pot redeschide la 100% din capacitate.”Potrivit lui Abbott, Texasul, care a pierdut circa 44 de mii de oameni din cauza complicațiilor provocate de coronavirus, are acum mijloacele necesare de a-și proteja rezidenții, datorită progreselor medicale în domeniul vaccinurilor și tratamentelor cu anticorpi. Miercuri, în Statele Unite a început imunizarea populației cu vaccinul de la Johnson and Johnson. Președintele Joe Biden a dat asigurări că până la sfârșitul lunii mai fiecare adult american va fi vaccinat anti-COVID.”Sunt bucuros să anunț că această țară va avea suficiente vaccinuri ca să imunizeze fiecare cetățean adult până la sfârșitul lunii mai, este un progres, unul important.”Și Australia își sporește măsurile de securitate în lupta cu COVID - 19. Autoritățile au decis să mențină restricțiile la frontieră pentru încă trei luni. Turiștii străini vor fi lăsați să intre în țară numai cu condiția că vor sta 14 zile în carantină, într-un hotel pentru care vor trebui să își achite singuri cazarea.