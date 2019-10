Situaţie fără precedent. Liderul unionist, Vlad Bilețchi, a acumulat cele mai multe voturi în satul Aluatu

Situaţie fără precedent. Liderul unionist, Vlad Bileţchi, care a candidat independent pentru funcţia de consilier în satul Aluatu, raionul Taraclia, a acumulat cele mai multe voturi, chiar dacă în localitate primarul este socialist şi în raion PSRM tot se bucură de susţinere.

Președintele Asociației „UNIREA-ODIP” a reuşit să obţină 118 voturi şi un scor de 37,11 la sută. Bileţchi consideră că succesul său nu este întâmplător, asta pentru că în 2018, cu suportul diasporei, el a reuşit să renoveze unica şcoală cu predare în limba română din raion.

Liderul unionist, Vlad Bileţchi a reuşit să depăşească în scrutinul de duminică, candidaţii Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, favoriţii raionului Taraclia şi a localităţii, care au acumulat în Aluatu, 34,91 la sută din voturi.

Bileţchi i-a depăşit şi pe reprezentanţii blocului electoral ACUM, care au acumulat în satul Aluatu un scor de 13,52 la sută. Totodată, candidatul independent a depăşit şi Partidul Democrat din Moldova şi Partidul Politic "ŞOR", care au acumulat 8,18 şi 6,29 la sută din voturile alegătorilor din satul Aluatu.



În cadrul unei conferinţe de presă, Vlad Bileţchi a declarat că nu a candidat întâmplător anume în satul Aluatu, din Taraclia. Acesta a mizat pe suportul localnicilor, deoarece anul trecut,asociația „UNIREA-ODIP”, a cărui lider este Vlad Bileţchi a reuşit să renoveze unica şcoală cu predare în limba română din Taraclia, gimnaziul-grădiniță „Dimitrie Cantemir”.



"În anul centenar, în 2018 am reparat cu ajutoru a sute de oameni de peste hotarele ţării am reuşit să punem umărul la reparaţia şcolii româneşti din satul aluatu, am reuşit să facem gălăgie suficientă pentru ca şi Guvernul Republicii Moldova să finanţeze reparaţia holurilor, am reuşit să convingem conducerea fondului pentru investiţii sociale din Moldova să repare nu o clădire separată a grădiniţei, dar să includem grădiniţa în şcoală", a spus VLAD BILEŢCHI, președintele Asociației „UNIREA-ODIP”.



Vlad Bileţchi a mai declarat că va face naveta pentru a participa la toate şedinţele ordinare şi extraordinare ale consiliului.