SITUAŢIE DRAMATICĂ la Otaci. Sinistrații sunt disperați, iar autoritățile încă tac (FOTOREPORT)

Toată averea care le-a rămas sunt copiii şi hainele de pe ei. Vorbim despre cei 46 de sinistraţi de la Otaci, unde o scară cu 18 apartamente s-a prăbuşit, iar restul clădirii va fi demolată controlat. Oamenii spun că se gândesc cu groază la ziua de mâine, pentru că nu ştiu cât timp vor mai putea sta la rudele care îi găzduiesc. Între timp, nici un reprezentant al guvernului Sandu nu a venit în teritoriu, iar toate declaraţiile la subiect se fac din birourile confortabile de la Chişinău.

"Am rămas fără adăpost. Descurcă-te cum poţi. Nici nu știu cum să trăim mai departe."



Jalea şi disperarea s-a instaurat la Otaci deja de trei zile. Şi astăzi oamenii au venit la locul care până nu demult le-a fost casă, în speranţa că vor mai putea să-şi recupereze din bunuri, dar în zadar. Foştii locatari spun că au rămas pe drumuri, fără haine și fără mâncare.



"Nimic nu ne-au permis să luam de acolo. Doar lucrurile personale și atât. Copilul este cu nevoi speciale, cu ce rămân eu? Cu ce să trăim, ce să mâncăm.

- Unde ați dormit?

- La școală, la grădiniță sau la lume ne vom ruga să dormim."



"Acum stau la rude. Nu am nimic, doar geanta am reuşit s-o iau. Mai mult nimic nu am."



"Noi am rămas cu nimic. Am rămas să dorm în mașină."



Oamenii sunt indignaţi că autorităţile nu au venit la faţa locului să discute cu ei, pentru a le oferi soluţii clare referitoare la soarta lor de mai departe.



"Nimic nu cunoaștem. Nu avem nicio informație clară de la nimeni. Dacă veneau reprezentanţii unei comisii, ori cineva din conducere, atunci într-adevăr putea să fie o garanție mai mare."



"Nici nu am alte haine de schimb. Aici eu nu am pe nimeni, nici bunică, nici rude. Acum eu dorm la o prietenă, dar nu pot mereu să merg acolo."

Între timp, peste 50 de salvatori și alpiniști lucrează la demontarea plăcilor de beton, care atârnă pe blocul avariat.



”În această dimineață au fost reluate lucrările. Salvatorii au ca misiune să demonteze plăcile de beton, care reprezintă un pericol. La fața locului vor lucra specialiști, care vor face cercetări pentru a vedea dacă este nevoie de a demola acest bloc sau nu”.

Miercuri seara, o scară cu 12 apartamente dintr-un bloc de locuit din Otaci s-a făcut una cu pământul. Afectat însă a fost tot blocul cu 36 de apartamente, al cărui locuitori au fost evacuaţi. În total, 46 de oameni, printre care 11 copii au rămas fără acoperiş deasupra capului.

Guvernul condus de Maia Sandu s-a întrunit joi în şedinţă, dar nu pentru a găsi soluţii ca să ajute sinistraţii, ci... pentru a decapita mai multe instituţii ale statului.