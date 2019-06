Situație dramatică la Floreşti. Peste 2.100 de ha de culturi au fost afectate grav de grindină şi ploi

Foto: publika.md

Peste 2100 de hectare de terenuri agricole şi câteva zeci de hectare de păşune au fost afectate grav de grindină şi ploi în raionul Floreşti. Debitul unui afluent al râului Răutului a crescut, ceea ce a dus la distrugerea unui baraj de protecţie şi a unei porţiuni de drum între satele Zorojeni și Gura Căinarului.



Apele râului Căinarca s-au revărsat pe zeci de hectare de pășuni, iar în locul digului de protecție s-a format o mică cascadă. Oamenii spun că este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva.



"Foarte mare apa a fost, s-a ridicat nivelul la apă și nu ține bazinul. În caz de ceva, iată salvarea să vie, nu are unde intra."



"Au fost ploi mari, apa s-a ridicat, damba s-a rupt. Din partea mea, iată mă vedeți că am trecut, da lumea care pleacă la serviciu, pe unde trebuie să plece, ori copii, la grădiniță, ori la o înmormântare."



Din fericire, gospodăriile din satul Gura Căinarului nu au avut de suferit, dar pericolul rămâne.



"La locuitorii nu a întrat în ogrăzile oamenilor, dar barajul a fost dărâmat și adică drumul, drum principal care avem 160 de case în partea aceasta și ei nu au acces în sat. Avem nevoie de finanțe, sume foarte mari de bani, de care primăria la momentul dat nu dispune", a declarat Aliona Cojocaru, primarul comunei Gura Căinarului, Florești.



Ministrul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae Ciubuc, a inspectat zona şi a declarat că guvernul va oferi sprijin.



"Am dat dispoziție colegilor de la Agenția "Apele Moldovei" pentru a face o evaluare împreună cu autoritățile publice locale mai ales că din spusele doamnei primar este și un proiect efectuat pentru întărirea porțiunii respective, și el va fi supus evaluării așa ca în scurt timp să putem din bugetul de stat acoperi o parte de cheltuieli", a declarat Nicolae Ciubuc, ministrul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului.



Ministrul a inspectat și terenurile agricole afectate de grindină din raionul Florești. La Mărculești, pierderile se ridică la câteva milioane de lei.



"La moment avem afectate 70 de hectare de orz, 100 de hectare de grâu de toamnă, 110 de porumb, 80 de floarea soarelui. Nu putem face absolut nimic, nu putem să recultivăm altă cultură nicicum, așteptăm să strângem ceea ce mai rămâne. Nu vom pregăti de alte an cu speranța că vom avea o roadă mai bună", a spus Ion Clima, fermier.



În raionul Floreşti există şase puncte de antigrindină dotate cu 300 de rachete. Cu toate acestea, grindina a afectat peste 2100 hectare de terenuri agricole şi livezi din zonă.