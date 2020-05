Situaţie dificilă la azilul de bătrâni din Glodeni. 20 de vârstnici şi 8 angajaţi, infectaţi cu COVID-19

Situaţie dificilă la azilul de bătrâni din satul Iabloana din raionul Glodeni. La două săptâmâni de la depistarea focarului de COVID-19, 20 din cei 46 de vârstnici infectaţi sunt internaţi la spitalul raional. Alţi doi şi-au pierdut viaţa din cauza virusului. Totodată, au fost diagnosticaţi cu COVID-19 şi unii dintre cei 18 angajaţi ai azilului, potrivit şefei Centrului de sănătate din satul Iabloana.



''Din angajaţi au fost testaţi 13 persoane. Deoarece cinci persoane au refuzat să treacă testul, din motive religioase. Din cei testaţi la opt persoane au fost confirmaţi pozitiv. Dintre care patru sunt internaţi în spital, iar patru persoane primesc tratament la domiciliu'', a zis Tamara Puiu, şefa Centrului de Sănătate, satul Iabloana.



Potrivit Tamarei Puiu, printre cei care au refuzat testarease numără şi directorul azilului, Timofei Grama.



''Nu toţi au trecut testul. De ce? Fiecare cum s-a simţit a şi dat testul. Sunt angajaţi care au refuzat testul?

- Da, care au refuzat.

- Din ce motive?

- Din motivele personale. Pentru că fiecare persoană este într-o stare satisfăcătoare.

- Domnule director, sunt persoane asimptomatice.

- Eu cum să-i bag testul în gură, cască gura şi bagă testul? Eu tot nu am dat, dar am fost în incinta clădirii. Şi eu nu am dat testul deoarece, starea mea e satisfăcătoare.'', a zis Timofei Grama, directorul azilului de bătrâni, satul Iabloana.



Şefa Centrului de Sănătate din satul Iabloana, Tamara Puiu, dă însă asigurări că persoanele care au refuzat să facă testul respectă regimul de carantină şi sunt monitorizate de medicul de familie.



În azil sunt în prezent 20 de bătrâni care nu suferă de COVID-19. Potrivit datelor Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, în raionul Glodeni sunt peste 170 de cazuri confirmate de COVID-19, dintre care 35 în Iabloana. 13 oameni au fost răpuşi de virus, iar 25 s-au vindecat.

Totodată, peste 350 de persoane cu suspiciune de infectare sunt luate în evidenţa medicilor. În ţara noastră sunt 30 de aziluri private pentru îngrijirea bătrânilor şi două aziluri de stat, aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii. În cadrul acestora sunt găzduiţi aproximativ 300 de vârstnici şi persoane cu dizabilităţi.