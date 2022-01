Situaţie critică în spitalele pentru copii din Capitală. O parte parte din pacienți sunt infectaţi concomitent cu SARS-CoV-2 şi cu gripă

Situaţie critică în spitalele pentru copii din Capitală. Nu mai sunt paturi libere pentru pacienții bolnavi de COVID.Oficialii de la Spitalul de Boli Contagioase pentru Copii spun că, din cauza numărului mare de spitalizări din ultimele zile, o parte din pacienţi au fost transferaţi la Spitalul de Copii ''Valentin Ignatenco''.''Rămâne situaţia încordată. De dimineaţă aveam 140 de pacienţii, practic sunt foarte puţine locuri. Ieri am externat 28 de pacienţi şi tot 28 am internat. În rest conlucrăm cu spitalul Ignatenco care ne ajută şi deschid şi ei paturi.'', a spus Ludmila Bîrcă, directorul spitalului Boli Contagioase pentru Copii.Medicii spun că o mare parte din copii care ajung la spital sunt infectaţi concomitent cu SARS-CoV-2 şi cu gripă.''La copii avem mai frecvent afectarea căilor respiratorii superioare, avem tuse, bronşiolită, vome, scaune lichide, febra până la 40-41 grade Celsius. Adesea covidul merge cu alte infecţii respiratorii, avem COVID plus gripă, avem COVID plus varicelă.'', a precizat Ludmila Bîrcă.Şeful Direcţiei de sănătate a Primăriei Chişinău, Boris Gîlca, susţine că din cauza numărului mare de spitalizări a fost creată Celula de Criză pentru a face faţă fluxului de pacienţi.''Am desconcentrat un pic situaţia prin inaugurarea de ieri seara a unei secţii suplimentare la spitalul pentru copii ''Valentin Ignatenco''. Astfel, la spitalul Ignatenco sunt activate cinci secţii pentru copii cu suspecţii sau confirmaţi cu COVID pe un număr total de paturi de 175.'', a spus șeful Direcţiei de sănătate a Primăriei Chişinău, Boris Gîlca.Potrivit lui, jumătate dintre pacienţii sunt aduşi din mai multe raioane ale ţării.''Peste 50% din copiii internaţi în spitalele municipale sunt copii din raioane. Este anormal ca copii de la nord de la sud de sute de kilometri să fie transportaţi la Chişinău.'', a mai spus Boris Gîlca.Într-o postare pe Facebook ministrul Sănătăţii, Ala Nemerenco, a scris că au fost deschise secţii pediatrice cu profil COVID în raioanele Edineţ, Soroca, Hânceşti, Căuşeni, Comrat, Ceadâr-Lunga şi Floreşti. Totodată, aceasta a precizat că fiecare instituţie medicală are de la 15 până la 20 de paturi cu posibilitatea de a se extinde până la 30 de locuri.