Situaţie critică în spitalele din ţară. Nu mai sunt locuri, iar medicii epuizaţi cu greu fac faţă. Ce spun autorităţile

Situaţia devine tot mai critică în spitalele din ţară. În secţiile cu profil COVID nu mai sunt locuri. Nici în Capitală situaţia nu e mai bună, iar pacienţii sunt plimbaţi de la un spital la altul pentru a fi internaţi. La spitalul clinic municipal ''Arhanghel Mihail'' ambulanţele aşteaptă ore în şir cu pacienţii în curte.''În prezent sunt internaţi 295 de pacienţi infectaţi cu coranavirus din totalul de 295 de locuri. Toate paturile sunt suplimentate. 260 de pacienţi sunt în stare gravă, iar 35 sunt de gravitate medie. La moment sunt o mulţime de ambulanţe venite pe teritoriul spitalului, din păcate, nu avem locuri libere.'', a declarat Olga Şturheţcaia, purtător de cuvânt, Spitalul Clinic Municipal ''Sfântul Arhanghel Mihail''.La spitalul raional din Cahul sunt internaţi 80 de pacienţi cu COVID, deşi secţia are doar 72 de paturi. Administraţia nu mai internează pacienţi pe care îi trimite în alte raioane.''Deservim raionul Vulcăneşti, Taraclia şi municipiul Cahul. Suntem nevoiţi să facem refuzuri la pacienţii stabili şi la pacienţi gravi. Nu putem să externăm pe nimeni, cea mai mare problemă este în terapia intensivă. Suntem practic toţi epuizaţi nu avem altă ieşire din situaţie, nu avem de unde lua alte cadre medicale. Ar fi foarte bine dacă cineva ne va face o donaţie de concentratoare de oxigen. Avem dar uneori nu ne ajung.'', a declarat Lilia Postolachi, şefa departamentului terapeutic, Spitalul Raional Cahul.Pe de altă parte, ministerul Sănătăţii susţine că sistemul medical rezistă şi că mai sunt locuri destule.''Toate paturile deschise până acum sunt deschise cu coordonare inclusiv a instituţiilor municipale a direcţiei asistenţei sociale şi sănătate. Până în prezent, nu am avut o situaţie critică în care nu ar fi ajuns paturi.'', a declarat Ala Nemerenco, Ministru al Sănătăţii.Şi prim-ministrul Natalia Gavriliţa susţine că situaţia e sub control.„Următorul prag este dacă vom trece de un anumit prag pe care încă nu l-am atins, atunci am putea lua în calcul declaraţia stării de alertă şi întreprinderea unor altor măsuri. Noi încă suntem departe de acest prag. Nu avem planuri să introducem măsuri de protecţie adiţionale.'', a declarat Natalia Gavriliţa, prim-ministrul ţării.Potrivit datelor Ministerului Sănătăţii, în spitalele din ţară sunt internaţi peste 2500 de pacienţi bolnavi de COVID-19 dintre care 235 sunt în stare extrem de gravă și 31 sunt intubaţi.