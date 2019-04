Situație alarmantă pentru apicultorii moldoveni. Peste 2 mii de familii de albini au început să moară

Situație alarmantă pentru apicultorii moldoveni. În ultima săptămâna, peste 2 mii de familii de albini din mai multe prisăci din țară au început să moară pe un capăt. Apicultorii intuiesc că acestea s-au otrăvit, iar sursa contaminării ar putea fi substanțele chimice folosite la stropirea copacilor din livezi, care, în această perioadă sunt în floare. Specialiştii de la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor susţin că în prezent, inspectorii din cadrul instituţiei investighează două cazuri din raioanele Ialoveni şi Ungheni, unde, în ultima săptămână, au murit otrăvite câteva milioane de albinie.

"Acestea sunt simtomele albinelor otrăvite. Ea cade, nu are puteri, mişcă din picioare, este răsturnată. Şi iată aşa se chinuie câteva zile, după care mor".



Albinele au început să moară în prisaca lui Anatol Dubnic, din satul Şicovăţ, raionul Ungheni, la sfârșitul săptămânii trecute. Apicultorul care detine aproape 20 de stupi este un tânăr începător, care visa să-și creeze o afacere în acest domeniu. Așteptările lui s-au ruinat în doar 48 de ore, după ce toate cele 10 familii de albine pe care le avea la prisacă au murit.



"Am fost nevoit sa-mi pun aceasta mască pentru a mă apara de albini, care, în ultimile zile au devenit foarte agresive. Motivul este unul evident, și chiar vizibil. În jur de 80 la suta din numarul total de albine de la aceasta prisaca au murit, ceea ce constituie peste 500 de mii de insecte", a spus reporterul PRIME TV, Nicolae Boico.



Apicultorul susţine că a suferit pierderi de aproape 20 de mii de lei.



"Toate albinile lucrătoare au murit. Am ajuns păgubaşi cu părere de rău", a spus apicultorul, Anatol Dubiniuc.



Coincidență sau nu, însă, apicutorul susține ca totul a început după ce în livada de prun, care se află la aproximativ 800 de metri distanță de prisacă, a demarat tratarea a copacilor contra dăunătorilor fără înştiinţarea autorităţilor.



"Nu m-am adresat nimănui, fiindcă am avut o ocupaţie mai mult specifică amatorilor. Şi sunt convins că nimeni nu era să-mi ofere ajutor"a spus apicultorul, Anatol Dubiniuc.



Legislaţia însă este partea apicultorului prejudiciat, susţin reprezentanţii Agenţei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor. Asta în condiţiile în care, potrivit legislaţiei, pomicultorii care planifică să trateze copacii din livadă, sunt obligaţi să anunţe primăria despre aceste lucrări cu cel puţin 7 zile înainte de demararea lor. Totodată, aceste proceduri nu pot fi efectuate în perioada de polenizare, deoarece pot afecta sănătatea albinelor care culeg pulberea galbenă. Potrivit inspectorilor ANSA însă, pomicultorii nu prea respectă aceste prevederi legale, iar situaţia cu milioane de albinele moarte se repetă de la un an la altul.



" Avem cazurile de anul trecut, de la Hânceşti, hotar cu Leova, unde au fost mai mulţi apicultori acolo. Am ieşit şi la faţa locului, toate chestiunile s-au făcut, dar până la judecată nu s-a ajuns. S-a constatat desigur că agentul economic, da a încălcat grav legislaţia, dar până la judecată nu s-a ajuns. Din ce cauză, mă rog, apicultorii socot că mai sunt acolo nişte taxe de stat, care trebuie achitate, şi nu suntem precişi că o să câştigăm", a spus inspectorul ANSA, Mihai Dobrojan.



În ultimile 7 zile, în jur de 2000 de familii de albine din mai multe raioane ale ţării au murit parţial dupa ce s-au otravit cu insecticidele folosite pentru tratarea copacilor din livezi şi păduri. În prezent, ANSA învestighează două astfel de cazuri, în raioanele Ialoveni şi Ungheni.



"Agentul economic cum observă, sau cineva îi spune că este o problemă, ei a doua zi încep stropirile, fără a anunţa. Şi iată aici este ruptura, lipsa de comunicare între agricultori, apicultori, administraţia publica locală. Şi pătimim noi,agricultorii ar trebui să înţeleagă, că distrugând albina, îşi taie creanga de sub ei", a spus preşedintele Asociaţiei Apicultorilor din Moldova, Ion Maxim.



În Republica Moldova sunt înregistraţi peste 7 mii de apicultori. Anul trecut, în jur de 15 mii de familii de albine din țară au murit în urma tratării necontrolate a livezilor cu substante chimice.