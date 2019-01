Situaţie alarmantă! Numărul cazurilor de viroze în Capitală a crescut

Creşte numărul cazurilor de infecţii respiratorii în Capitală.

Numai săptămâna trecută au fost înregistrate peste 2500 de îmbolnăviri, cu 20 la sută mai multe decât în primele două săptămâni ale anului. Totodată, 34 de persoane au fost diagnosticate cu gripă.

Printre bolnavi sunt şi copii. O mamă din Capitală nu a închis un ochi noaptea trecută, pentru că micuţul ei a avut febră.



"Fiindcă febră a avut de sâmbătă noaptea, ieri ziua mai puţin, dar toată noaptea. Interesant, noaptea asta care a trecut el în genere a adormit pe la şase dimineaţa, toată noaptea a plâns. Acestuia mai mare îi curge doar nasul, deocamdată nu avem", a spus femeia.



Alţii au ajuns la doctor nu atât pentru tratament, ci pentru a afla cum să prevină boala.



"Ne-am adresat să mai întărim puţin imunitatea pentru că acum sunt multe viroze, noi mergem la plimbare pe afară, magazin şi trebuie să fim în formă. Am avut viroză. Febră nu am avut pentru că am luat-o din start, repede am tratat-o. - Doar dumneavoastră aşi avut?- Ambii, ambii."



"Ieri seara au apărut primele simptome?- Da, ieri.-Tusă uscată. Da, da."



De la ora opt dimineaţă şi până la amiază, un singur doctor de la Centrul Medicilor de Familie nr.1 din Capitală a examinat peste 30 de pacienţi. Jumătate dintre aceştia au fost diagnosticaţi cu infecţii respiratorii acute.



"Fluxul s-a mărit în ultimele zece zile. Astăzi, comparativ cu săptămâna trecută sunt şi mai mulţi. Pacienţii se adresează cu febră, tuse supărătoare, foarte mulţi copii au venit cu semne de viroze. Cel mai important să se prezinte în prima zi a bolii", a spus Elmira Antoci, medic de familie CMF nr.1 din Chişinău.



Între timp, continuă vaccinarea împotriva gripei.



Autorităţile spun că, în prezent, situaţia este sub control.



"În perioada 11-17 ianuarie de supravegherea epidimiologică Chişinău, la Centrul de Sănătate Publică din Chişinău de către instituţile medico-sanitare publice şi private au fost raportare 2570 de cazuri. Printre copiii cu vârsta de până la patru ani au fost înregistrate 892 de cazuri. Vârsta 5-14 ani, 540 de cazuri", a spus Carolina Olaru, director interimar Direcţia generală asistenţă socială și sănătate Chişinău.