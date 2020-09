Situație alarmantă. Nivelul apei în râul Botna a scăzut considerabil, iar pe alocuri aproape a secat

Aşa arată acum râul Botna pe porţiunea care trece prin raionul Căuşeni. În unele locuri, râul poate fi trecut la pas, iar în altele, doar crăpăturile adânci amintesc că aici, cu doar câteva luni în urmă, a trecut apa. Localnicii spun că, pe vremuri, se scăldau în aceste locuri.''Iată aşa era adânc. Te temeai să treci, te temeai să te scalzi, mai ales copiii nu se duceau singuri. Intram doar lângă mal şi dacă mai făceai un pas era aici''.''Dacă cu doi ani în urmă era aproape de doi metri, anul acesta ne-am trezit cu zero. Era şi la înot. Avea o lăţime de şapte, opt metri, adâncimea era mare. Era apă multă. Oamenii o foloseau şi la irigaţie şi la animale''.''Treci Botna, nici într-un pas nu o păşeşti. E uscată. Şi încă şi murdară. Stuh, buruian, sticle de plastic''.''În Botna apă nu-I, iazul cela e astupat cu stuf, omul nu are adăpa o vacă. Pârău la capătul satului, pârău la mijlocul satului. În viaţa mea nu am văzut să nu meargă apă în pârăiele astea, dar acum parcă e asfalt''.''Botna era plină, acum nu-I nimic apă. E rău. De păscut nu-I, apă nu-I, e tare greu'', a spus Sergiu Mânăscurtă.Primarul oraşului Căuşeni spune că râul ar putea fi readus la viaţă, dacă va fi curăţată albia acestuia. Un astfel de proiect există încă din anul 2008, dar se prăfuieşte pe rafturile primăriei. Edilul speră să găsească cât mai curând banii necesari pentru a-l implementa.''În proiect sunt incluse 25 de kilometri din râul Botna şi costul proiectului din 2008 era de opt milioane 500 de mii de lei. Ieri s-au adus schiţele de proiect, încercăm să-l actualizăm, să vedem în realitate cât va costa şi să găsim finanţare suplimentară, căci primăria nu dispune de aşa surse'', a spus primarul oraşului Căuşeni, Anatolie Donțu.''Precipitaţii în timpul apropiat nu se prevăd şi temperaturile sunt, la fel, ridicate. Sunt mai mari decât norma. Îmbunătăţirea situaţiei noi nu avem. Noi am mai avut secete hidrologică, dar nu pe o perioadă atât de lungă. Toată vara şi am intrat în toamnă cu secetă'', a spus şefa secţiei Prognoze Hidrologice, Valentina Cereș.Codul galben şi portocaliu de secetă hidrologică a fost prelungit până în data de 21 septembrie.