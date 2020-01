Situaţie alarmantă în domeniul cercetării. Angajaţii institutelor din ţară riscă să ajungă şomeri

Situaţie alarmantă în domeniul cercetării din ţara noastră. Peste 30 de angajaţi ai Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice riscă să ajungă şomeri, deoarece instituţia n-a primit încă finanţarea pentru acest an. Reprezentanţii ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în subordinea căruia se află institutul, susţin că în această situaţie se află peste 50 instituţii de cercetare din ţară.

Serghei Sprâncean, secretarul ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, este căsătorit şi are doi copii. Bărbatul spune că dacă va fi concediat, acest lucru îi va afecta mult familia.



"Dat fiind faptul că eu nu aduc bani, rămâne să trăim cu toţii din salariul soţiei, care nu este chiar aşa de mare, este un salariu modest, ca al unui conferenţiar universitar", a spus Serghei Sprâncean, secretar ştiinţific al ICJPS.



El mai spune că dacă nu-şi va primi salariul luna viitoare, va fi nevoit să-şi caute un nou loc de muncă.



"Ne vom reorienta către alte tipuri de activităţi. Situaţia este şi mai gravă decât în anii 90, deoarece în anii 90 măcar era o perspectivă. Cel puţin nişte discuţii, proiecte de viitor, în situaţia de astăzi, noi nu avem niciun proiect de viitor pentru acest domeniu", a zis Serghei Sprâncean, secretar ştiinţific al ICJPS.



La Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice activează 82 de persoane. Directorul instituţiei, Victor Juc, susţine că o parte dintre angajaţi au câştigat proiecte şi vor primi salariile de la Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare. Însă situaţia este complicată în cazul celorlalţi cercetători, care n-au reuşit să acceadă la niciun program şi al căror contract de muncă a expirat la sfârşitul anului trecut.



"În domeniul cercetării şi inovării este o situaţie fără precedent în istoria independenţei Republicii Moldova. Nici măcar nu există o certitudine, cei care aspiră la o finanţare instituţională că vor fi salariile achitate şi-şi vor păstra locul de muncă", a declarat Victor Juc,

directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice.



Instituţia nu dispune de bani nici pentru achitarea salariilor, nici pentru cheltuielile de întreţinere.



"Factorii de decizie să ne explice continuăm să lucrăm sau nu, dacă nu şi spun că ne închid, atunci să căutăm alte surse de existenţă", a spus Victor Juc,

directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice.



Contactat de postul nostru de televiziune, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Corneliu Popovici, a declarat că documentele privind finanţarea institutelor de cercetare au fost transmise Guvernului, dar fără niciun rezultat.



"Noi am prezentat la Guvern de mai mult timp, am prezentat metodologia de finanţare instituţională, eu tare sper că miercurea viitoarea va fi votată în şedinţă de Guvern această metodologie instituţională şi vor fi soluţionate şi alte probleme", a declarat Corneliu Popovici,

ministrul Educației, Culturii și Cercetării.



Potrivit lui Popovici, în această situaţie s-au pomenit peste 50 de instituţii de cercetare din ţară noastră, iar pentru finanţarea lor în acest an sunt necesare aproape 150 de milioane de lei. Şeful - adjunct al Direcţiei comunicare a Executivului, Marina Nani, a declarat că se va informa şi va reveni ulterior cu o reacţie.