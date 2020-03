Situația excepțională privind pandemia de COVID-19 amână lucrările de împădurire

Situaţia excepţională provocată de pandemia de COVID-19, amână lucrările de împădurire. Specialiştii spun că sunt puşi într-o situaţie dificilă, întrucât perioada favorabilă pentru plantarea copacilor expiră în cel mult două săptămâni. În acest an urmau să fie sădiți peste 12 milioane de puieţi în întreaga ţară, pe o suprafaţă de 3500 de hectare, iar o parte din terenuri au fost deja pregătite."Situaţia creată la moment în republică şi anunţarea stării excepţionale, ziua dată se amână, nu cunoaştem până când. Probabil că o să se amâne pentru toamnă ziua înverzirii. Cât de cât o să întreprindem noi nişte măsuri căci terenurile sunt deja pregătite şi să nu stea până în toamnă, căci o să fie imburienite, cresc alte specii nedorite şi o să necesite nişte lucrări şi cheltuieli adaugătoare."În pepiniera din satul Bălţata, raionul Criuleni, în acest an au fost crescuţi 45 de mii de puieţi, care urmau să fie folosiţi în campania de plantare a arborilor, organizată tradiţional de Ziua Internaţională a Pădurilor.SERGIU STEPANIUC, şeful ocolului silvic Criuleni: "Se stopază lucrările, dar timpul nu aşteaptă. Reieşind din situaţia care este creată în republică trebuie să ieşim nu mai mult de cinci persoane."Pentru a profita de timpul favorabil în care pot fi efectuare lucrările de înverzire, primarul oraşului Criuleni a venit la pepiniera din Bălţata pentru a procura 150 de puieţi. El spune că arborii vor fi plantaţi doar de angajaţii de la primărie, astfel încât să fie respectate normele privind prevenirea noului tip de coronavirus COVID-19.GHEORGHE RABEI, şeful pepenierei silvice Balţata: "Mai avem practic o săptămână sau o săptămână şi jumătate cât se poate de plantat. Vrem să mai înverzim la noi în oraş sunt porţiuni unde s-au defrişat copaci uscaţi mari. Nu se permite, dar cu forţele proprii, o să respectăm toate cerinţele, toate regulile, o să ieşim mai puţini oameni la plantat. O să ne orientăm să facem cumva."În fiecare an, în data de 21 martie, în contextul marcării Zilei internaționale a pădurilor, agenția „Moldsilva” organizează o amplă campanie de plantare a arborilor. În Republica Moldova sunt peste 400 mii de hectare de pădure. O mare parte din acestea se află în gestiunea Agenţiei „Moldsilva”, iar restul sunt administrate de autorităţile locale şi circa 3% se află în proprietate privată. În ţara noastră, pădurile ocupă aproximativ 13 la sută din teritoriu.