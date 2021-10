Situaţia epidemiologică este critică la Cahul, iar în secţia Terapie Intensivă se dă o adevărată loterie a paturilor. Ce spun medicii

Situaţie critică la Spitalul Raional din Cahul, unde la Terapie Internsivă se dă o adevărată luptă pentru un pat. Medicii spun că majoritatea covârşitoarea a pacienţilor care ajung aici sunt nevaccinaţi."La începutul săptămânii a fost calculat şi stabilit cod de alertă portocaliu, dar el e la limită. Marea majoritate a populaţiei nu respectă măsurile simple de protecţie, portul măştilor. Adresarea tardivă la lucrătorii medicali. Refuzul vaccinării. ", a declarat Nicolae Gaisan şeful secţiei epidemiologie CSP Cahul.Potrivit lui Nicolae Gaisan, în această lună, la Cahul, au crescut cazurile de infectare în rândurile elevilor şi a profesorilor, majoritatea, la fel, nevaccinaţi."În raionul Cahul, rata de vaccinare cu o doză constituie 23,6 %, iar cu ambele doze 15, 2%, ceea ce este sub nivelul ratei de acoperire pe ţară. Populaţia categoric refuză ultimul timp vaccinarea.", a declarat Nicolae Gaisan şeful secţiei epidemiologie CSP Cahul.La Spitalul Raional Cahul, din cele 72 de locuri din secţia COVID-19, doar nouă mai sunt libere. În schimb, la Terapie Intensivă se dă o adevărată loterie a paturilor."69 de pacienţi sunt confirmaţi, dintre care 63 sunt în secţia obişnuită şi şase sunt la terapie intensivă. Din cei de la terapie intensivă avem un pacient intubat, o tânără de 49 de ani.", a declarat Lilia Postolachi şefa Departamentului Terapeutic SR Cahul.Şefa Departamentului Terapeutic, Lilia Postolachi, susţine că din cei 69 de bolnavi internaţi, doar 15 sunt imunizaţi."Sunt vaccinaţi mai mult acei cu forme de gravitate medie. Cei cu forma grave şi extrem de grave nu sunt vaccinaţi. Spre marele nostru regret în ultimele zile internăm tot mai mulţi pacienţi de vârstă tănâră. ", a declarat Lilia Postolachi şefa Departamentului Terapeutic SR Cahul.Întrebaţi de ce refuză vaccinarea, oameni găsesc motive greu de înţeles."Noi avem un păzitor care ne păzeşte, domnul de sus. ""Eu nu cred în nimic. Mai mult la biserică să se ducă lumea, să se stropească cu agheasmă şi să mănânce bio. Nici în vaccin nu cred şi nu mă vaccinez.""Din ce motiv nu doriţi să vă vaccinaţi?Aşa. Ne protejăm cum trebuie, cu mască, cu tot."Iar cei care s-au imunizat spun că respectă în continuare măsurile anti-COVID."Am stat în carantină, am venit din Italia şi am venit şi mi-am făcut vaccina acasă. Şi mă uit că tot bine acasă. ""Tot am făcut şi în tot cred. Ne protejăm, uite, cu masca la gură. ""Eu cred, că am bolit. Boala asta e foarte serioasă. Eu am văzut moartea. Şi la puiul cel de şarpe am să-i spun purtaţi mască şi vaccinaţi-vă. "De la începutul pandemiei, în raionul Cahul s-au înregistrat peste 7 300 de cazuri de COVID-19. Până acum 200 de persoane au pierdut lupta cu virusul nemilos.