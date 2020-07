Situaţia e GRAVĂ! Râul Cubolta riscă să dispară de pe harta Moldovei

Râul Cubolta riscă să dispară de pe harta Moldovei. În ultimii ani, nivelul apei a scăzut drastic, iar pe anumite porţiuni râul a început să se transforme în mlaştină. Cea mai gravă situaţie este în localitatea Cubolta, raionul Sîngerei, unde sute de peşti au pierit.

Localnicii presupun că aceştia s-au asfixiat din cauza algelor, precum şi al nivelului scăzut al apei. Primarul satului Cubolta, Alexei Sârbu, susţine că râul trebuie curăţat de urgenţă.



Pe un bărbat l-am surpins în timp ce îşi strângea instrumentele pentru pescuit. El spune că de mai mulţi ani nu a văzut ca râul să fie într-o stare atât de dezastruoasă.



"Anul acesta e groaznic, murdărie, buruiană. Apă măcar să fie. Dar nici apă nu-i", a spus bărbatul.



În satul Cubolta, râul are cea mai mare lăţime, iar pe anumite porţiuni ajunge chiar şi la 150 de metri. În ultima perioadă, însă, bazinul acvatic are mai mult nămol şi alge decât apă.



"Înainte nu puteai să-l treci în picioare. Da acum lumea trece în picioare", a explicat o femeie.



Oamenii spun că, în ultima perioadă, algele din râu emană un miros insuportabil: "Foarte greu, mai ales pe căldurile acestea, e jale mare. Ferestrele nu, dormim cu ele închise".



Primarul satului Cubolta, Alexandru Sîrbu, susţine că râul este în gestiunea Agenţiei "Apele Moldovei" şi nu a fost curăţat încă din perioada sovietică. Alesul local spune că a cerut de mai multe ori ajutorul autorităţilor de la Chişinău.



"Rezultatul este acelaşi de fiecare dată. Lipsa resurselor financiare. Dacă nu se iau nişte măsuri mai drastice, cu o astfel de situaţie, ne pomenim că râul practic va dispărea", a declarat primarul satului Cubolta.



Am încercat să aflăm de ce până acum râului Cubolta nu a fost niciodată curăţat, însă directorul Agenţei "Apele Moldovei", Andrei Antonevici, ne-a cerut o solicitare în scris, la care deocamdată nu am primit un răspuns.

Acum trei săptămâni, sute de kilograme de peşti au pierit peste noapte în râul Cubolta. Ecologiştii au prelevat probe pentru a stabili cauzele exacte ale dezastrului ecologic. Nu este pentru prima dată când pier peştii din râul Cubolta. Un caz similar s-a produs şi în 2015.