Sistemul sanitar din India este depășit. Corpurile oamenilor care au murit de COVID sunt incinerate în masă

India se confruntă cu o creştere exponenţială a infectărilor cu coronavirus, cu circa 4 milioane de cazuri noi de la începutul lunii, cauzate mai ales de o „dublă mutaţie” a virusului şi de evenimente de masă care în continuare sunt permise, precum sărbătoarea hindusă Kumbh Mela. În aceste condiții, spitalele din această țară sunt depășite și s-a produs o criză de oxigen, iar crematoriile au ajuns să ardă cadavrele persoanelor decedate de COVID în masă.

India a raportat vineri peste 332.000 de cazuri noi de coronavirus, fiind a doua zi la rând cu record de infectări. În același interval de 24 de ore au murit 2.263 de persoane. BBC relatează că sistemul sanitar din India abia mai face față, existând în această perioadă o criză a paturilor și a oxigenului necesar pentru tratarea pacienților în stare critică.

Familiile pacienților încearcă fiecare cum poate pentru ca bolnavii să fie îngrijiți, în timp ce unii dintre ei așteaptă tratament cu orele. Crematoriile abia fac și ele față, iar incinerarea decedaților se face în masă.

Joi, India stabilise un nou record negativ în pandemia de coronavirus. Cu 312.713 noi cazuri de îmbolnăvire înregistrate în numai 24 de ore, a devenit țara cu cele mai multe infecții confirmate într-o zi, la mai bine de un an de la începutul pandemiei și a depășit astfel Statele Unite, care dețineau acest „record”, cu 300.669 de cazuri, înregistrate anul acesta la 8 ianuarie, potrivit unei statistici furnizate de The New York Times.