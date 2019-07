SISTEMUL MIXT, CA ŞI ANULAT. Modificarea, votată de 57 de deputaţi în ultima şedinţă

În ultima ședință plenară din această sesiune, Parlamentul a adoptat, în a doua lectură, anularea sistemului mixt de vot și revenirea la cel proporțional. Modificările la Codul Electoral au fost susţinute de 57 de deputați.

Aleşii au decis însă că proiectul de lege necesită mai multe modificări şi că urmează să fie examinat în lectura a III-a, într-o sesiune extraordinară a legislativului.



Subiectul privind revenirea la sistemul de vot proporţional a creat confuzii în rândul deputaţilor. Asta în condiţiile în care, în data de 20 octombrie, urmează să fie organizate alegeri parlamentare noi în patru circumscripţii uninominale, conform sistemului electoral mixt.

Este vorba despre circumscripţiile cu numărul 17 din Nisporeni, 48 din stânga Nistrulului, 50 din Europa de Vest şi circumscripţia cu numărul 33, care include suburbiile suburbiile Băcioi, Codru, Durlești, Sîngera și Trușeni. Aleşii poporului încă nu-şi dau seama cum mai exact vor fi aleşi noii deputaţi.



" Avem o mare problemă, sistemul electoral s-a schimbat şi nu este clar pur şi simplu când el va intra în vigoare. Deoarece, noi am spus clar că ar trebui să intre în vigoare la următoarele alegeri parlamentare, iar în cazul celor parţiale, vom vota în baza legii vechi, cu unele elemente din cea nouă, dar fără să dea articole", a spus SERGIU SÎRBU, deputat PDM.



Deputatul PAS Sergiu Litvinenco recunoaşte că decizia de a reveni la sistemul de vot proporţional nu a fost consultată cu experţii Comisiei de la Veneţia. Asta deşi, anterior, reprezentanţii blocului ACUM au criticat în nenumărate rânduri fosta guvernare, făcând trimitere la avizul Comisiei în ceea ce priveşte sistemul de vot mixt.



"Evident că noi dacă abrogăm un sistem electoral care a fost criticat şi a fost adoptat contrar recomandărilor Comisiei de la Veneţia, atunci după mine, avizul nici nu este necesar", a spus SERGIU LITVINENCO, deputat fracţiunea PAS, blocul ACUM.



Modificările Codului Electoral mai prevăd revenirea la "Ziua Tăcerii" dinaintea alegerilor, dar şi anularea obligativităţii prezentării certificatelor de integritate pentru înregistrarea candidaților în alegeri. Asta deşi reprezentanţii blocului "ACUM" au insistat de mai multe să fie instituite filtre de integritate pentru cei care pretind funcţii în stat.

De asemenea, potrivit noilor prevederi, moldoveni aflaţi în străinătate vor putea vota în baza buletinelor de identitate și a pașapoartelor expirate. Parlamentul a modificat și pragul electoral pentru partide, de la 6, la 5 procente, iar pentru blocurile electorale de la 8, la 7 procente. Pentru candidaţii independenţi a rămas pragul de 2 la sută.

Proiectul de lege privind sistemul mixt de vot a fost adoptat, în 2017, de deputaţii PDM şi PSRM. Acum socialiştii se încurcă în declaraţii când sunt întrebaţi de ce anulează un sistem pentru care au pledat acum doi ani.



"Au ieşit mai multe lacune la iveală, unele s-a făcut intenţionat, ceea ce se numeşte „Ziua Tăcerii.” - „Ziua tăcerii” nu se regăseşte anume în votul mixt, adică asta fost un amendament făcut mai târziu. Eu personal nu văd o problemă, eu am mers pe mixt şi am câştigat pe mixt", a spus GRIGORE NOVAC, deputat PSRM.



Sistemul electoral mixt prevede că 50 de deputaţi sunt aleşi pe liste de partid, iar 51 - direct de oameni, în circumscripţii uninominale. Pentru prima dată, sistemul mixt a fost aplicat la alegerile parlamentare din 24 februarie din acest an.