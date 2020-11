Sistemul medical din Moldova a intrat în colaps. În spitalele din Capitală nu mai sunt locuri libere

Viorica Sorbala este medic de familie în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic Ciocana. Femeia spune că, de câteva zile toţi pacienţii care s-au testat în cadrul policlinicii şi au primit testul pozitiv la COVID-19, au fost trimişi acasă. Asta chiar dacă mulţi dintre ei se află în categoria de risc şi au diferite boli cronice şi ar trebui monitorizaţi non-stop de un medic."Vârsta de 72 de ani, cu toate patologiile cronice, am sunat la AMU şi mi-au spus că nu mai sunt locuri în spitale şi pacienţii nu au loc unde să fie internaţi", a spus medicul de familie la Centrul Consultativ Diagnostic Ciocana, Viorica Scorbala."În spital avea să fie gratuit tratamentul, dar acasă contra cost", a menționat medicul de familie la Centrul Consultativ Diagnostic Ciocana, Viorica Scorbala."Într-adevăr numărul colegilor mei care sunt infectaţi cu noul coronavirus este destul de mare, ceea ce denotă că sistemul medical nu mai are rezerve şi puteri ca să lupte.", a spus medicul.Colac peste pupăză, şi cele 200 de paturi suplimentare pentru bolnavii de COVID-19 de la centrul "Moldexpo" nu pot fi folosite din cauza lipsei echipamentelor pentru terapie intensivă. Declaraţia a fost făcută de şeful adjunct al Direcţiei Asistenţă Socială şi Sănătate a municipiului Chişinău, Boris Gîlcă. Funcţionarul spune că, deşi municipalitatea are resurse financiare pentru a cumpăra echipamente, nu se ştie când se va întâmpla acest lucru."Problema este în faptul că noi nu avem de unde procura aceste echipamente. Ele nu sunt în stoc, ofertanţii le pot livra în două, trei luni. Şi, mai avem o problemă. Procedura de procurare este foarte anevoioasă şi birocratică.", a spus șeful adjunct al Direcţiei Asistenţă Socială şi Sănătate, Boris Gîlcă.În total, în spitalele municipale sunt 1042 de paturi pentru bolnavii de COVID-19, iar 959 dintre ele sunt ocupate. Potrivit celor mai recente date, 57 de pacienţi sunt în stare critică, iar 310 în stare gravă.