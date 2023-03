Sistem de vot online. Cum vor putea moldovenii care nu vor putea ajunge la secțiile de vot

Primele teste ale sistemului de vot prin internet ar putea avea loc în 2024. Comisia Electorală Centrală a prezentat caietul de sarcini, iar în scurt timp ar putea începe realizarea softului special în acest sens. Specialiştii în domeniu utilizează experienţa Estoniei, care a implementat acest sistem încă de acum 18 ani. Votul prin internet nu va înlocui votul tradiţional la urne, însă ar putea oferi o alternativă opţională mai simplă, dar şi sigură.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, numărul alegătorilor care votează peste hotarele ţării a crescut semnificativ în ultimii ani, generând presiune pe secţiile de votare. În anumite cazuri alegătorii au stat ore în şir în faţa secţiilor pentru a-şi putea exercita dreptul la alegere.

”Am văzut situaţii în care în anumite ţări a fost utilizat votul prin internet şi a fost destul de sigur, dar au fost şi anumite deficienţe. Ceea ce facem acum este să prezentăm acest caiet de sarcini aşa cum îl vedem, să îl consultăm public, să vedem care ar fi posibilele deficienţe şi eventual să luăm o decizie. Ultima decizie de implementare sau de neimplementare aparţine Parlamentului”, a declarat vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica.

Pentru a putea vota alegătorii vor trebui să deţină semnătura electronică şi să instaleze pe smartphone o aplicaţie specială.

"Se planifică conform conceptului ca cetăţenii să voteze prin internet timp de trei zile în săptămâna zilei alegerilor, de luni până miercuri, va putea să voteze de câte ori doreşte însă ultimul vot va fi numărat. Iar dacă alegătorul va dori să se prezinte fizic la secţia de votare, va avea acest drept şi votul exprimat pe Internet va fi anulat", a precizat secretarul CEC, Alexandr Berlinschii.

Autorităţile dau asigurări că sistemul va conţine toate elementele de siguranţă, în aşa fel încât votul cetăţeanului să nu poată fi fraudat.

"Toate elementele de manifestare a votului o să fie asigurate prin elemente criptografice, moderne, fără posibilitatea de a interveni în ele, mă refer la partea ce ţine de secretul votului. Va exclude posibilitatea intervenţiei umane în tot acest proces. CEC, SIS, STISC, AGE sau oricine altcineva.Care sunt estimările cât la sută va folosi acest sistem? Din experienţă ştiind care sunt intenţiile cetăţenilor şi nivelul de dezvoltare digitală ar fi circa 600 -800 de mii", a dat asigurări Gheorghe Pantaz, director Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică.

Moldova se inspiră în acest proces de la experienţa Estoniei, care a implementat pentru prima dată sistemul de vot prin internet în anul 2005.

”De atunci am avut 12 scrutine la care s-a votat prin internet. Procentul alegătorilor care votează prin internet a crescut de la an la an, iar în acest an sperăm ca pentru prima dată această cifră să ajungă la 50 de procente. Noi am fost primii din lume care am implementat acest sistem, nimeni nu mai făcuse asta, acum măcar voi aveţi de unde lua exemplu", a menționat Tarvi Martens, expert internet-voting, Estonia.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, la 1 martie 2023, numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor din Republica Moldova este de 3 milioane 295 de mii 464 de persoane.