Sistări de apă în sectorul Buiucani, dar şi în unele suburbii ale Chişinăului. Străzile afectate

Sistări de apă pe câteva străzi din Capitală, dar şi în unele suburbii ale Chişinăului. În legătură cu lucrările privind reabilitarea reţelelor de apeduct, S.A. Apă-Canal Chişinău anunţă întreruperea furnizării apei potabile în data de 25 septembrie, între orele 09:00-21:00.



De lipsa apei potabile vor fi afectaţi consumatorii de pe strada Nicolae Costin 61-65, inclusiv cu fracţii.

De asemenea, pe data de 25 septembrie de la orele 09:00 până pe data de 26.09.2019, ora 18:00, în legătură cu executarea lucrărilor de înlocuirea vanelor din oraşul Vadul lui Vodă și branșarea apeductului nou din comuna Budești, S.A. Apă-Canal Chişinău va întrerupe furnizarea apei potabile.

De lipsa apei potabile vor fi afectaţi consumatorii de pe:

str. Vadul lui Vodă,151-155,

str. Tîrgoviște, 1A.

or. Vadul lui Vodă, incluisiv Vadul Nou.

s. Văduleni, com. Bălăbăneşti, com. Balțata, s. Budești, com. Cruzești,

s. Buneț, com. Tohatin (vile).

S.A. Apă-Canal Chişinău îndeamnă toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.

Pentru informaţii suplimentare, S.A. Apă-Canal Chişinău îndeamnă consumatorii să telefoneze la Departamentul dispecerat tel. 022-25-66-66 sau 022-85-77-77.