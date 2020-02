SIRIENII ÎNGHEAŢĂ DE FRIG: Refugiaţii nu au haine groase şi lemne pentru foc

Sirienii care au ajuns să locuiască în tabere din cauza războiului se confruntă acum cu frigul şi zăpada. A nins abundent în nord-vestul ţării, iar cei peste 800 de mii de refugiaţi nu au haine groase şi nici lemne ca să se încălzească. Oamenii sunt speriaţi şi cer cu disperare ajutorul autorităţilor."Nu putem face faţă acestei situaţii. Este frig, ninge, iar viaţa noastră este groaznică. Nu putem suporta acest frig. Suntem distruși. Sunt femeie în vârstă şi nimeni nu are grijă de noi.""Acum 20 sau 30 de zile am ajuns aici. Am fugit din calea războiului, a raidurilor, iar acum ne confruntăm cu zăpada. Nu avem paturi, saltele şi lemne de foc. Nu avem pâine. Situaţia noastră este foarte proastă."Mulţi dintre refugiaţii plasaţi în tabere sunt copii. Războiul civil din Siria a început în 2011. Până acum, din cauza acestui conflict au murit aproximativ 380 de mii de oameni.