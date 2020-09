Siria: ONU evocă crime de război în zonele aflate sub controlul Turciei

Este posibil ca crime de război să fi fost comise în zone din Siria aflate sub controlul Turciei sau al unor grupuri armate pe care Ankara le susţine, a avertizat vineri Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului Michelle Bachelet, potrivit AFP.Bachelet descrie într-un comunicat o situaţie a drepturilor omului 'sumbră' în unele zone din nordul, nord-vestul şi nord-estul Siriei, aflate sub controlul forţelor turce sau al grupărilor armate afiliate acestora, unde violenţa şi criminalitatea sunt larg răspândite, scrie agerpres.ro 'Persoanele care trăiesc în aceste regiuni şi ale căror drepturi au fost încălcate au dreptul la protecţie şi despăgubiri', a afirmat Michelle Bachelet.Ea a îndemnat Turcia să declanşeze imediat o anchetă imparţială, transparentă şi independentă cu privire la incidentele semnalate de ONU, să facă lumină în cazul persoanelor reţinute sau răpite de către grupările armate afiliate ei, iar autorii care au comis ceea ce ar putea constitui, în anumite cazuri, crime în raport cu dreptul internaţional, în special crime de război, să fie urmăriţi în justiţie.'Aceasta este cu atât mai important', a adăugat ea, cu cât am primit informaţii îngrijorătoare potrivit cărora unele dintre persoanele reţinute sau răpite ar fi fost transferate în Turcia, după ce s-au aflat în detenţia grupărilor afiliate Ankarei în Siria.Turcia controlează prin intermediul grupărilor armate siriene pe care ea le sprijină zone vaste în Siria, în urma mai multor ofensive efectuate împotriva miliţiilor kurde şi a jihadiştilor.ONU afirmă că a constatat în ultimele luni repetarea unui tipar alarmant de încălcări grave în aceste regiuni, în special în Afrin, Ras al-Ain şi Tel Abyad, cu o majoritate kurdă, unde a fost documentată o creştere a cazurilor de crime, răpiri, transferuri ilegale de persoane, confiscări de terenuri şi proprietăţi, precum şi de evacuări forţate.În intervalul 1 ianuarie - 14 septembrie a.c., Înaltul Comisariat ONU pentru drepturile omului a confirmat cel puţin 116 civili ucişi, în special din cauza dispozitivelor explozive improvizate (EEI). Aproximativ 463 de civili au fost răniţi.'Grupările armate afiliate Turciei au confiscat şi jefuit case, terenuri şi alte proprietăţi private şi comerciale fără aparentă necesitate militară, iar multe dintre ele au fost ocupate de familiile acestora', a detaliat Înaltul Comisariat ONU.Printre alte încălcări grave ale drepturilor omului, Naţiunile Unite a documentat, de asemenea, răpirea şi dispariţia de civili, inclusiv de femei şi copii, despre care nu se mai ştie nimic.