Sinistraţii scării prăbuşite din blocul de la Otaci au avut parte de o masă caldă la o biserică din localitate

Oameni care şi-au pierdut locuinţele în urma prăbuşirii blocului cu nouă etaje din Otaci au avut parte de o masă caldă. Preotul din localitate i-a chemat pe toţi sinistraţii la biserică pentru a le alina durerea.



Printre lacrimi, sinistraţii spun că aceasta este prima masă caldă de când şi-au pierdut casele:



"Părinte Alexandru, vă mulţumim că ne-aţi adunat şi ne-aţi hrănit. Ne-aţi dat un sprijin moral. CuM se spune că biserica mereu ne aşteaptă şi mereu ne va întinde o mână de ajutor. "



"Până acum am mâncat mai mult produse care nu trebuie preparate, dar aici am luat masa cu plăcere. Mulţumim oamenilor care au gătit. "



Pentru că este post, de pe masă au lipsit bucatele din carne, ouă și lactate.



"Cinci oameni şi plus la toate şi cei care ajută. Azi sau ieri? Azi dis de dimineaţă. E proaspăt tot pentru că este vara şi e cald şi trebuie să fie totul proaspăt ca să nu fie probleme. Pentru produse am adunat cu toţi şi le-am cumpărat", a spus Valentina Cuciurca, locuitoare a oraşului Otaci.



Preotul din localitate şi câţiva enoriaşi au fost cei care au organizat acest prânz.



"Este cel mai mai mic lucru pe care îl putem face pentru aceşti oameni. Acum cel mai important pentru ei este să-şi revină din punct de vedere psihologic. Acum cel mai important este să ne rugăm pentru aceşti oameni ca Dumnezeu să îi ajute să revină pe făgaşul normal", a spus Alexandru Usatîi, preot.



Pomana credincioșilor i-a făcut pe oameni să-și amintească de faptul că la 11 zile de când au pierdut tot ce au agonisit, Guvernul nu a făcut decât promisiuni.



"Nu ne interesează hrişca. Vă mulţumim că ne ajutaţi , dar avem nevoie de locuinţă, să avem unde trăi. Avem familii, copii. Încă nu ne-au spus nimic, am dat documentele şi aşteptăm."



"Au promis că ne vor ajuta, ne-au dat ajutor umanitar. Acum aşteptăm un ajutor financiar. Nu se întâmplă nimic. Sperăm că nu ne va prinde iarna pe stradă. Vom vedea. "



"Este foarte greu la bătrâneţe să ajungi aşa fără nimic. Tot ce am adunat cu anii totul este acolo. Eu trebuia să vând apartamentul, în septembrie trebuia să plec de aici, dar acum nu ştiu ce să fac."



Unii sinistraţi s-au cazat pe la rude, iar alţii locuiesc la şcoala din localitate. Printre aceştia este şi Lidia Sîrbu în vârstă de 70 de ani . Femeia spune că nu a reuşit să ia nimic din casă, iar acum este nevoită să aştepte ajutorul celor din jur. Are diabet şi probleme cu inima, iar după cele întâmplate a fost nevoită să cheme de mai multe ori ambulanţa.



"Unde să merg, nu am rude. Nu am pe nimeni. Am o fiică şi am avut un fiu. El a murit. Fiica e bolnavă de cancer, ce pot să-i cer?", a întrebat Lidia Sîrbu, sinistrată.



Blocul cu nouă etaje din oraşul Otaci s-a prăbuşit în data de 19 iunie. Oamenii au fost evacuaţi cu doar câteva ore înainte de nenorocire.