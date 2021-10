Sinistrații incendiului de la Buiucani REVOLTAȚI de suma despăgubirilor propuse de autorități

Lucrările de demolare a mansardei blocului de pe strada Ion Pelivan nu au început din cauza unor neînţelegeri dintre cei 20 de locatari rămași fără apartamente şi reprezentanții Preturii Buiucani.

Oamenii spun că autoritățile au decis să le achite contravaloarea apartamentelor trecută în contractul de vânzare-cumpărare, care este însă este mult mai mică decât valoarea reală a imobilelor.



” Ni s-a oferit să ne întoarcă suma care este stipulată în contractul de vânzare-cumpărare. De exemplu, la mine în contract este stipulat 87 și ceva de mii de lei. Am făcut un calcul și sunt patru mii de euro.”



”Am avut încredere în oamenii care sunt de competența lor, la același arhitect, același primar care a dat voie să construiască așa ceva.”



Oamenii spun că banii pe care urmează să-i primească de la Primărie nu le vor ajunge nici măcar pentru o cameră în cămin.



”Chiar dacă ne întoarce de pildă 100 de mii de lei și plus 50, e 150 de mii de lei. Asta se primesc la vreo șase mii și ceva de euro, unde un spațiu de trai în Chișinău nu-l cumperi.”



”Da, e greșeala noastră cu contractul, cu suma. Dar eu l-am luat în 2015 și atunci era o sumă, dar în ziua de azi așa un apartament costă altă sumă. Eu atunci l-am luat cu 16 mii, dar acolo în contract e mizer.”



În urma incendiului au avut de suferit și locatarii de la etajul cinci, care s-au trezit cu apartamentele inundate.



”- E timp de iarnă. Totul e ud. Nu avem unde să uscăm nimic. Am o nepoțică stă în chirie și eu stau cu dânsa.”



Acum, locatarii spun că trăiesc cu ziua de mâine.



”Autoritățile publice locale au oferit sinistraților 87 de paturi în două cămine din Capitală, precum și la un hotel. Însă locatarii au refuzat să meargă în cămine, deoarece condițiile de trai lasă de dorit. Aceștia spun că în camere este frig și nu au apă caldă. Cât privește paturile din hotel, oamenii spun că au auzit despre asta doar de la tv. Acum, majoritatea sinistraților stau la rude sau prieteni.”



”Au oferit locuri de trai la cămine, unde sunt foarte mulți oameni. Este mizerie.”



”Mi s-a propus loc în cămin, dar condițiile sunt grave. Eu pot să trăiesc acolo, dar oricum nu-i apă caldă. Dar cu copilașul în general nici nu se discută.”



Am încercat să discutăm cu pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brînzaniuc. Acesta însă nu ne-a răspuns la apeluri. Consilierul primarului Capitalei, Natalia Ixari, ne-a comunicat că sinistraţii vor fi despăgubiţi în conformitate cu legea. Ixari ne-a mai declarat că autorizaţia de construcţie a masardei a fost eliberată cu abateri.

Am încercat să obţinem şi reacţia companiei care a construcţii mansarda şi chiar am mers la adresa unde este înregistrată, pe strada Kiev 12/1 din sectorul Râşcani, dar nu am găsit niciun oficiu al firmei.