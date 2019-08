Sinistraţii din Otaci dorm pe unde apucă. Oamenii ameninţă cu proteste, dacă guvernarea nu îi va ajuta

Sinistrații din cel de-al doilea bloc din Otaci, vecin celui care s-a prăbuşit în data de 19 iunie, deja de aproape două luni dorm pe unde apucă. După ce membrii comisiei de expertiză le-au spus că cele 36 de apartamente, din toată casa, nu mai pot fi locuite pentru că prezintă pericol, foştii locatari sunt disperaţi. Oamenii ameninţă cu proteste, dacă autorităţile de la Chişinău nu vor veni cu o soluţie şi pentru ei.

Ecaterina Preda spune că a locuit în blocul declarat cu pericol de prăbuşire, toată viaţa. Din 19 iunie, femeia locuieşte în subsolul unui alt bloc din oraş, unde şi-a improvizat o cameră. Locul este plin cu mucegai.

"Aici umiditatea e mare, dorm cu uşa deschisă, noaptea în acest subsol. Ajutaţi-mă vă rog, daţi-mi o casă, sunt bolnavă de diabetul zaharat, am obosit să plâng. Ajutaţi-ne Sandu, Dodon, cei din parlament, daţi-ne locuinţe sau bani", a spus Ecaterina Preda.



Supraviețuiesc cum pot şi ceilalţi sinistraţi din toate cele 36 de apartamente. Mulți dintre ei dorm la căminul școlii internat din Otaci, însă, soluţia este una temporară. În data de 20 august instituția va începe pregătirile de noul an școlar, iar sinistraţii vor trebui să părăsească încăperile.

"Clădirea trebuie să fie reconstruită la un nivel european sau trebuie să fie luată o altă decizie. Clădirea nu este de locuit. Avem o adresare la Maia Sandu, raportul tehnic este demult deja, noi suntem din 36 de apartamente, dintre care toţi suntem pe drumuri şi nu ştim nimeni nici un rezultat", a declarat un locatar.



"Ne-au oferit loc în şcoala internat până la 20 august. Mulţumesc şi pentru asta. Din cauza noastră se reţin lucrările de reparaţie, creăm disconfort", a explicat o femeie.



"Acum acest popor, de ce trebuie să sufere, unde să locuiască oamenii, ce să facă ei acum, ce?", a întrebat un sinistrat.



Supăraţi, oamenii spun că vor bloca vama din oraș sau vor veni în Capitală, cu corturile în faţa guvernului, dacă responsabilii nu vor veni cu soluţii concrete pentru ei:

"Noi vom bloca vama, ei ne-au promis nouă că ne vor plăti, ne vor oferi locuinţe, să avem unde sta, deja două luni au trecut, unde să stăm noi cu copii noştri? Şcoala vine, iarna este aproape, unde să stăm noi?".

"Am o rugăminte către Maia Sandu şi Igor Dodon, întrebarea mea faţă de ei, cât noi o să ne mai chinuim? cât o să mai umblăm pe drumuri?".



Am încercat să vorbim cu primarul orașului Otaci despre situația sinistratilor dar și care este soarta contului deschis dar nu era și nici secretara nu era pe loc. În plus, primarul avea și telefonul deconectat. e Primarie pentru donații din afară, însă, la ora 11:00 cabinetul acestuia era încuiat.



Amintim că nenorocirea s-a produs pe 19 iunie, atunci când o scară cu 18 apartamente dintr-un bloc de locuit din Otaci s-a făcut una cu pământul. Afectat însă a fost tot blocul cu 36 de apartamente, al cărui locuitori au fost evacuaţi.

În total, 46 de oameni, printre care 11 copii au rămas fără acoperiş deasupra capului. Autorităţile au reuşit să evacueze oamenii la timp, până ca o parte din clădire să se facă una cu pământul. Recent, Guvernul a alocat aproape nouă milioane de lei pentru locuitorii blocului avariat şi care a fost demolat deja. Sinistraţii spuneau că suma este prea mică pentru a-şi putea cumpăra o nouă locuinţă şi mai cu seamă alte bunuri necesare pentru un trai decent. Cât priveşte un eventual ajutor pentru sinistraţii din cel de-al doilea bloc, declarat şi el avariat, deocamdată guvernul nu a oferit o soluţie.

Săptămâna trecută, Maia Sandu sunea că aşteaptă consultări cu specialişti, pentru a vedea cum poate fi rezolvată problema.