Sinistraţii din Otaci, DIN NOU PE DRUMURI. Oamenii sunt nevoiți să părăsească şcoala unde stăteau

Otaci

Mai mulţi sinistraţi din cel de-al doilea bloc de la Otaci, aflat în vecinătatea imobilului care s-a prăbuşit în luna iunie, au rămas din nou pe drumuri. Cei 20 de locatari, care erau cazaţi până acum în căminul şcolii-internat din oraş, au fost nevoiţi să evacueze încăperile, deoarece în instituţia de învăţământ au început lucrări de reparaţie pentru noul an şcolar. Chiar dacă Guvernul a alocat ieri şapte milioane de lei pentru cei 36 de locatari din blocul alăturat celui care s-a prăbuşit, până când banii vor ajunge la oameni, ei vor fi nevoiţi să-şi caute singuri adăpost.



"Nu ştiu unde mă duc, iaca cu fetiţa de dimineaţă aici stăm în drum. Am lăsat câte ceva la vecini, că n-am unde să le iau cu mine, iaca am două flori care le-am luat de acasă şi le târâi pe unde mă duc."



Directoarea instituţiei de învăţământ a refuzat să discute cu echipa de filmare.



"Eu nu vreau să comentez, vă rog să ieşiţi!"



Nu a fost încântat de vizita jurnaliştilor nici primarul oraşului Otaci, Vasile Traghira. Deşi iniţial nu a vrut să vorbească în faţa camerei, într-un final ne-a spus că sinistraţii care nu pot apela la ajutorul rudelor, ar putea fi mutaţi în incinta căminului sportiv din oraş.



"Acolo nu sunt condiţii tare bune, însă apă este, acoperiş deasupra capului este, sunt şi paturi.", a spus Vasile Traghira, primarul oraşului Otaci.



Am mers să vedem ce condiţii sunt în instituţie şi dacă este ceva pregătit pentru sinistraţi, însă toate uşile erau închise. Totuşi, primarul susţine că doar opt persoane s-au adresat pentru a se muta acolo. Între timp, autorităţile au anunţat că cel de-al doilea bloc nu mai poate fi locuit, dar despre demolarea acestuia nu s-a luat o decizie. Astfel, mai mulţi sinistraţi spun că apartamentele lor, unde au mai rămas bunuri sunt periodic vandalizate.



"Când am evacuat locuinţa, am închis toate uşile şi geamurile. Duminică, când am venit să văd ce se întâmplă la bloc, am văzut că ferestrele sunt deja deschise, înseamnă că cineva umblă pe acolo."



Şi oamenii care locuiesc în preajmă spun că au observat de mai multe ori persoane care ies din blocul avariat cu diferite lucruri.



"Vin şi strică gemurile, iar toate lucrurile care erau pe aici, pe jos, după prăbuşirea blocului, mă refer la paturi, dulapuri, au dispărut toate."



"Trebuie să pună pe cineva să păzească, nu se poate aşa, să laşi totul în voia sorţii. "



Anterior, Guvernul a alocat şi pentru sinistraţii din blocul care s-a prăbuşit peste opt milioane de lei. În medie, oamenii au primit aproximativ 250 de mii de lei per apartament.