Sinistrații din blocul în care a avut loc explozia povestesc momentele tragice prin care au trecut

Cei 15 locatari ai blocului de pe bulevardul Moscova care au rămas fără adăpost în urma exploziei sunt în continuare la Spitalul Feroviar din Capitală.

Ei au fost cazaţi acolo la solicitarea ministrului Sănătății, Silvia Radu.

Oamenii vor putea beneficia gratuit de asistență medicală și psihologică.



”- Cum sunt condițiile aici? - Totul e bine, chiar foarte bine. Mulțumim.”



”Condițiile sunt foarte bune. - La dumneavoastră ce s-a întâmplat? - Nu permit nimănui să intre în scară. Noi nu știm ce s-a întâmplat acolo.”



”Apartamentul e ok. Neavariat. Pur si simplu se afla la etajul ca nu sa fim in stare de pericol am venit aici. Cum vi se par condițiile ?- Ele sunt bune.”



”Suntem toți obosiți. 48 de ore n-am dormit. Noi toți suntem în șoc, la oameni le este foarte greu.”



Instituţia medicală mai are 15 locuri libere unde pot fi adăpostiţi și alți locatari ai blocului distrus în urma exploziei.



”A fost implicat psihologul spitalului, care lucrează cu fiecare sinistrat in pare. La moment o alimentație foarte bun de trei ori pe zi. Sunt supravegheati de către medici.”



Din blocul avariat după explozia de sâmbătă noapte au fost evacuaţi peste 200 de locatari. În total, în clădire sunt 46 de apartamente.