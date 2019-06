Sinistrații din blocul care s-a prăbușit la Otaci povestesc momentele tragice prin care au trecut (FOTO)

sursa: youtube.com

Scene de coşmar la Otaci, în raionul Ocniţa, unde o scară întreagă a unui bloc cu nouă etaje s-a prăbuşit în gol sub privirile îngrozite ale locatarilor. Pe doamna din imagine am surprins-o în timp ce încerca să îşi recupereze bunurile rămase sub dărâmături, însă, din motive de securitate, nu i s-a permis.



"-Eu am luat copii şi m-am dus acasă de acasă. Aseară, aseară m-am dus .

– Aţi plecat la rude undeva?

– Da, da la o cumătră."



De dimineaţă, strada de lângă bloc s-a transformat într-un adevărat furnicar. Zeci de sinistraţi şi oameni din oraş au venit la locul tragediei.

O femeie spune că este disperată deoarece apartamentul pentru care a muncit o viaţă întreagă doar în câteva minute a devenit moloz.



"Mă uitam la televizor şi am auzit cum scârţie.

– Aţi luat ceva din casă.

- Nimic, doar actele. Toate lucrurile au rămas acolo. Când m-am uitat la tavan, a apărut imediat o crăpătură. A început să se risipească tot.

- Acum unde locuiţi?

– Nicăieri. Am mers la fiică să înnoptez."



Noaptea trecută, femeia a mers la fiica sa, care stă în Ucraina.



"-Eu locuiesc în Ucraina. Ea nu poate sta la mine.

-Sunteţi fiica ei?

-Da. Ea nu poate să stea la mine deoarece poate rămâne în ţara doar 90 de zile. Dacă o să stea la mine mai mult, o să o deporteze."



Şi acest bărbat îşi aduce aminte cu groază de clipele prin care a trecut. El spune că ar fi mai multe cauze ale tragediei.



"Probabil de la crâşă care a fost făcută cu un an în urmă. Probabil de la romii care strică pereţii. Probabil podvalul care curge apa tot timpul. Să ne întoarcă banii şi noi să ne cumpărăm casă pe pământ, la bloc nu mai vrem să trăim."



"Dacă asta s-ar fi întâmplat noaptea niciun om nu ar fi supraveţuit. Ar fi fost o tragedie mare. Bine că a fost ziua."



"E jale mare. Am ieşit cu toţii afară datorită unui locuitor, Serghei, care locuia la etajul şapte şi opt."



Potrivit IGSU, acum la faţa locului au fost detaşaţi aproximativ 45 de salvatori şi 12 unităţi de tehnică din subdiviziunile Soroca, Edineţ şi Ocniţa.