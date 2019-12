Singurul site autorizat de pariuri sportive din Moldova ar putea fi închis. Care este motivul

Investitorul bulgar care deține autorizația pentru activitate pe piața pariurilor sportive în ţara noastră solicită aplicarea moratoriului pe legea prin care de anul viitor se va introduce impozitul de 12 procente pe câștigul persoanelor fizice din pariuri mai mari de 240 de lei. Potrivit directorului companiei, legea are mai multe lacune, iar din cauza aplicării acestui impozit, singurul site autorizat în acest domeniu în Moldova, 7777.md, operat de Loteria Națională a Moldovei, ar putea să-și sisteze activitatea.

În cadrul unei conferinţe de presă, directorul NMG Company, partenerul privat al Loteriei Naţionale a Moldovei, Plamen Milanov, a declarat că metoda de impozitare propusă prin acest proiect de lege, este discriminatorie şi contravine normelor europene.



"Teoretic ar trebui să închidem site-ul. În multe cazuri, jucătorul va plăti nu doar cele 12 la sută, dar i se va lua tot câştig, dar şi o parte din banii lui. Mizăm pe sprijinul şi protecţia din partea statului", a spus directorul NMG Company, partenerul privat al LNM, Plamen Milanov.



Mai mult, directorul general al "Loteria Națională a Moldovei", Vlad Hîncu, e de părere că măsurile propuse vor încuraja piața neagră a pariurilor sportive.



"Nu achită impozite, iar persoanele care depun mize pe aceste site-uri şi nicidecum nu sunt identificate pe terminale electronice s-au depus anul trecut peste 200 de milioane de lei, banii care ar putea teoretic să revină statului", a menţionat directorul general al S.A. "Loteria Națională a Moldovei", Vlad Hîncu.



De cealaltă parte, ministrul Finanţelor, Sergiu Puşcuţa consideră că mecanismul propus de impozitare este corect.



"Este aplicabil, poate fi aplicat şi va efectele corespunzătoare. Fiecare agent economic îşi are dreptul să-şi apere interese, inclusiv de business, interese economice, dar fiecare stat, în cazul dat - Republica Moldova, are dreptul suveran de a stabili mecanismul de impozitare", a declarat ministrul Finanţelor, Sergiu Puşcuţa.



La rândul său, deputatul PAS Dumitru Alaiba, autorul acestei legi, admite că principiul de impozitare este incorect, dar insistă ca iniţiativa să rămână în vigoare.



"Moratoriu este exclus, noi am vorbit şi ieri, dacă este vorba despre o problemă tehnică, atunci ea va fi rezolvată de executiv, dacă într-adevăr se adevereşte că este cazul. Cel mai rău efect, care o să fie - că lumea se va juca mai puţin în pariuri - foarte bine", a spus deputatul PAS, Dumitru Alaiba.



Potrivit calculelor prezentate anterior, în cazul unui pariu de 1000 de lei pe un derby, la un un coeficient de 1.08 pe victoria favoritului, jucătorul va obține un câștig de 80 de lei la suma pariată. Statul va impozita însă toată suma, adică 1080 de lei minus 240 de lei. Respectiv, la un pariu de succes de 1000 de lei, jucătorul va rămâne cu 979,2 lei.