Singurul luptător moldovean din Ultimate Fighting Championship, Ion Cuţelaba, a acceptat suspendarea din activitate pe 6 luni

Singurul luptător moldovean din circuitul "Ultimate Fighting Championship", Ion Cuţelaba, a acceptat suspendarea din activitate pe 6 luni.

În luna noiembrie a anului trecut sportivul nostru a fost sancţionat de Agenţia Mondială Anti-Doping cu o zi înaintea duelului cu polonezul Michal Oleksiejczuk

Cuţelaba afirmă că a folosit ozonoterapie pentru a reduce o inflamaţie, procedură interzisă de agenţia anti-doping.

"Nu am vrut să pierd timpul. Am demonstrat încă o dată nu am folosit ceva interzis. MUSCA Am avut o problemă la urmărul drept. Am auzit de la cunoscuţi şi am citit pe internet că această soluţie poate să-mi ajute şi am făcut asemenea experiment", a spus luptătorul MMA, Ion Cuțelaba.



Suspendarea lui Cuţelaba va expira pe 3 mai. Supranumit "Hulk", luptătorul moldovean se pregăteşte în prezent de revenirea în UFC.

"Am contract pe 4 lupte. Totul este superb. Nu am nicio atribuţie cu UFC. Ei mă aşteaptă cu braţele deschise. MUSCA Sunt foarte flămând. De un an de zile nu am avut luptă. Aştept cu nerăbdare să-l fac praf pe următorul adversar", a spus luptătorul MMA, Ion Cuțelaba.



În vârstă de 24 de ani, Ion Cuţelaba a disputat 4 lupte în cea mai mare promoţie de arte marțiale mixte, "Ultimate Fighting Championship", în care a obţinut două victorii şi a suferit tot atâtea înfrângeri. El este deja îndrăgit de publicul din Statele Unite ale Americii, în mare parte spectacolului pe care-l oferă la cântarul oficial.

Înaintea apariţiilor sale în arenă sportivul moldovean se colorează în verde pentru a-l imita pe Hulk, un erou din benzile desenate americane.