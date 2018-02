Singurul festival subteran din lume Underland Wine and Music revine cu multe surprize şi în acest an. Peste 30 de ansambluri folclorice, 50 de actori și 80 de meşteri populari vor crea o adevărată sărbătoare în beciurile de la Cricova.



Tinerii de la ansamblul folcloric al Colegiului de Muzică "Ştefan Neaga" au pregătit un program special pentru eveniment.



"Avem ocazia să ne promovăm, să ne audă cât mai multă lume, să ne vadă persoane importante, persoane publice."



"O să facem cunoştinţă şi cu alţi artişti de peste hotare, o să vedem şi noi cultura altor ţări şi ceva deosebit pentru noi. "



La repetiţii a asistat şi ministrul Culturii. Monica Babuc susţine că acest eveniment este un bun prilej de promovare a vinului moldovenesc, dar şi a tradițiilor populare.



"Ideea organizatorilor de a le combina şi de a prezenta turiştilor, inclusiv şi cetăţenilor Republicii Moldova, în cadrul unui festival cultural, mi se pare o idee foarte frumoasă. Tocmai din aceste considerente, ministerul a susţinut această idee prin consultanța organizatorilor", a spus ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc.



La eveniment vor participa artişti din zece ţări, iar oaspeţii vor fi întâmpinaţi cu vin fiert. Organizatorii vor amenaja trei cartiere pentru distracţii.



"O să avem oficiul Sfântului Valentin, unde poţi să-ţi înregistrezi căsătoria timp de o zi, până la jandarmerie unde o să nimereşti dacă o să fii prea treaz, adică fără dispoziţie", a spus reprezentantul unei agenţii de PR, Viorel Barbănouă.



O altă supriză a evenimentului este zona gastronomică, unde vor fi prezentate atât bucatele tradiţionale, cât şi europene.



"Am pregătit două mii de litri de izvar, la fel vor fi trei şcoli de vin. Vizitatorii vor putea gusta din bucate tradiţionale cum sunt plăcinte, cârnăciori, dar şi bucate mai deosebite cum sunt melcii", a spus PR manager la Combinatul de vinuri "Cricova", Rodica Căruntu.

Nu se vor plictisi nici copiii. Pentru ei vor fi ateliere gratuite, animatori şi multe jucării.



"Eu reprezint spiritul Underalnd-ului, spiritul însăşi a festivalului întreg, a vinului care curge. "



"Veniţi pur şi simplu pe data de 17, ora 12.00 la festival şi nu o să vă pară rău", a spus directorul Combinatului de vinuri Cricova, Iurie Carp.



Festivalul Underland se va desfăşura în data de 17 februarie. Biletul de intrare costă 250 de lei.