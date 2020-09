Singura soluție: Un bolnav de COVID-19 s-a mutat de 5 zile în mașina personală, ca să nu-și infecteze familia

Un bolnav de COVID-19 s-a mutat de 5 zile în mașina personală, ca să stea izolat de familie și să nu transmită boala. Omul spune că a fost singura soluție, pentru că nu a vrut să intre în contact cu nimeni. Bărbatul povestește că a sunat la DSP București, cineva i-a spus că va primi un telefon, dar nu l-a mai căutat nimeni.

„Aici dorm și în spate am bagajul făcut de soție”, își prezintă Mihail mașina.

Mașina i-a devenit casă de 5 zile lui Mihail Popescu, un bărbat de 34 de ani, confirmat pozitiv cu noul coronavirus, scrie digi24.ro.

„M-am trezit sâmbătă dimineață și am constat că nu am gust și miros și am anunțat la muncă. Sunt asistent medical și mi-au zis să fac un test de Covid și am decis în drum spre muncă să nu mai merg în casă. Mi-a ieșit rezultatul pozitiv. Soția este operată pe inimă acum un an și jumătate și parcă n-aș vrea să se îmbolnăvească și ea”, spune bărbatul

El spune că a sunat de nenumărate ori la DSP București să ceară un sprijin.

„Mi-a răspuns cineva și mi-a zis să aștept și să stau izolat, atâta tot, asta sâmbătă seara. Duminică am sunat din nou și am cerut să îmi zică ceva, ce să fac, că stau în mașină. Să stau izolat pe cât posibil, așa mi-au zis. Îmi trebuie concediul ăla medical, mă interesează internarea aia de 24, 48 de ore”, mai spune Mihail.

Cum nu vrea să intre în contact cu nimeni, a cerut ajutor unui prieten care are un apartament gol.

„Dacă fac rost de cheia respectivă să mă mut... Aseară m-am bărbierit aici, la farurile mașinii, a fost ok”, mai spune el.

Din fericire, în afară de pierderea gustului și mirosului, bărbatul nu are deocamdată alte simptome.