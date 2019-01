SINGURA ȘANSĂ LA VIAȚĂ. 34 de persoane din țară au nevoie de un transplant de rinichi

De la începutul anului, în țară, nu s-a făcut niciun transplant de organe din lipsa donatorilor. Responsabilii spun că, în prezent, aproape 40 de persoane aşteaptă un rinichi, iar peste 90 - un ficat.



Acum doi ani, Petru Mihalache a aflat că suferă de o boală incurabilă la ficat. Bărbatul spune că era plecat la muncă în străinătate, când brusc a început să se simtă rău.

După mai multe investigații, doctorii i-au spus că transplantul este singura șansă la viaţă. Așa și a ajuns pe lista de așteptare.



” E tare greu în Moldova să găsești așa o persoană care să vrea să te ajute. La toți m-am adresat pe care îi știam”, a spus pacientul Petru Mihalache.



Bărbatul a găsit un donator, după ce a apelat la ajutorul rudelor. Este vorba despre o tânără de 21 de ani, care a solicitat să îi fie păstrat anonimatul. Ea spune că moral este pregătită pentru intervenţie.



”M-au uitat pe internet și am mai întrebat și de alții și nu-i chiar așa ca să te temi, tot normal.”



Sergiu Postolache avea doar șase ani când a aflat că suferă de hepatită. Numeroasele tratamente nu l-au scutit însă de nevoia de transplant. Deja a trecut un an de când bărbatul a fost operat, iar acum viața i s-a schimbat radical.



”Merg la sala de sport, tare mult mi-am dorit acest lucru. Cât eram bolnav nu puteam să merg, vă dați seama într-o așa stare și să mă duc la sală. Acuma da, acum am posibilitatea și mă bucur că sunt sănătos”, a spus beneficiarul de transplant, Sergiu Postolache.



Directorul Agenției de Transplant afirmă că este foarte greu de găsit donatori compatibili cu pacienții de pe lista de așteptare.



”Coincidența între diferite gene este cu mult mai mare, decât atunci când este numai donatorul și numai 30 de persoane. Adică șansele ca să fie o coincidență bună sunt mult mai mici, iar uneori există donatori și nu există primitori în listă și atunci se pierd organele”, a spus directorul Agenției de Transplant, Igor Codreanu.



Anul trecut au fost efectuate 13 transplanturi renale, cu șase mai puține decât în 2017, iar 11 persoane au primit un ficat nou.