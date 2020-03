Singura agenție națională de presă din Australia se închide. Care este motivul

După o activitate de 85 de ani, Australian Associated Press (AAP) a anunţat marţi că se va închide din lipsă de rentabilitate, relatează AFP și DPA.După 85 de ani de activitate, unica agenție națională de presă din Australia, Australian Associated Press (AAP) își va înceta activitatea. Lipsa de rentabilitate este cauzată și de imposibilitatea agenției de a se adapta la noile platforme online.AAP va funcționa până în iunie, iar serviciul său de editare Pagemasters va fi disponibil până la sfârșitul lunii august. Închiderea a fost anunţată angajaţilor în cadrul unei reuniuni la sediul agenţiei din Sydney.„AAP este un actor crucial în jurnalismul din Australia din 1935 şi este tragic că va trebui să dispară”, a declarat directorul general al agenţiei, Bruce Davidson.Agenţia îşi va opri activitatea la sfârşitul lunii iunie, iar serviciul său de editare Pagemasters se va închide la sfârşitul lunii august. Potrivit The Conversation, după închiderea agenției, 180 de jurnaliști își vor pierde locul de muncă.În ciuda reducerii numărului de jurnaliști și a numărului de abonamente din ultimii ani, AAP a continuat să-și respecte ”misiunea”, prin publicarea știrilor în mod obiectiv, notează The Conversation.Deși viteza este esențială și pentru o agenție de știri, corectitudinea informațiilor a fost mereu mult mai importantă pentru AAP, mai notează The Conversation. Cu toate acestea, agenția și-a anunțat închiderea, cauzată de impactul fără precendent al concurenței platformelor online care distribuie informații gratuit.În afara Australiei, agenția mai are birouri în Noua Zeelandă, Marea Britanie şi SUA, scrie libertatea.ro