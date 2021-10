Sindromul Zaki, nouă maladie care atacă creierul, inima şi rinichii copiilor. Vezi cum se poate trata

Un grup internaţional de cercetători a descoperit o nouă maladie ce atacă doar copiii. Boala este una de natură genetică, este rar întâlnită, dar i s-a găsit şi un tratament.

Studiul, la care au participat cercetători din Statele Unite, Egipt, India, Singapore, China şi Emiratele Arabe Unite, a fost publicat în ediţia din 30 septembrie a The New England Journal of Medicine, notează MedicalExpress.

Cercetătorii au numit noua boala "Sindromul Zaki", după numele primului medic care a identificat afecţiunea - Maha Zaki. Zaki est medic şi cercetător în cadrul Centrului Naţional de Cercetare din Cairo (Egipt).

"Deși medici diferiți îngrijeau acești copii, toți copiii au prezentat aceleași simptome și au avut aceleași mutații ale ADN-ului în aceeași genă", a declarat Joseph Gleeson, profesor de neuroștiințe la Facultatea de Medicină a Universității din San Diego și autor principal al studiului.

Sindromul Zaki afectează dezvoltarea prenatală a organelor importante ale fetuşilor, printre care ochii, creierul, rinichii şi inima. Copiii care suferă de acest sindrom rămân cu sechele pentru tot restul vieţii.

"Am fost intrigați timp de mulți ani de copiii cu această afecțiune. Ne-am dat seama că avem de-a face un un nou simptom care poate fi identificat de medici și poate chiar prevenit", a declarat Joseph Gleeson.