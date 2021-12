Sindicaliştii anunţă PROTESTE în faţa Parlamentului

Sindicaliştii au anunţat că luni, 6 decembrie, vor protesta în faţa Parlamentului. Oamenii sunt nemulţumiţi de amendamentele avizate de Guvern la politica bugetar-fiscală pentru anul viitor, prin care bugetarii vor fi lipsiţi de prime. Luni, documentul urmează să fie votat de Parlament în lectura a doua."Comitetul confederal al Confederației Naţionale a Sindicatelor din Moldova a decis că va organiza, mâine, în faţa Parlamentului Republicii Moldova, între 09 şi 30 - 11 şi 30, o acţiune de protest sub formă de pichetare", a declarat preşedintele Confederației Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Igor Zubcu.Sindicaliştii speră să obţină luni o audienţă la preşedinţii comisiilor parlamentare de specialitate, înainte de şedinţa Legislativului planificată pentru ora 11."Ne-am uitat pe site deja, că mâine la ora 09.00 urmează să aibă loc Comisia Economiei Finanţe şi Buget. La ora 09.30 urmează să aibă loc Comisia Protecţie Socială, Sănătate şi Familie, şi evident că noi am dori să ne întâlnim în cadrul acestor comisii cu deputaţii, şi încă o dată să le expunem poziţia noastră şi îngrijorările", susţine vicepreşedintele Confederației Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Sergiu Sainciuc.Potrivit Confederației Naţionale a Sindicatelor, lipsirea bugetarilor de premiul anual va afecta puterea de cumpărare a populaţiei. Asta, în condiţiile în care, în acest an, salariile au fost majorate cu 5,9%, iar preţurile au crescut cu 8,2%. Sindicaliştii cer Guvernului şi Parlamentului să identifice resursele necesare pentru acordarea premiilor anuale pentru cei peste 150 de mii de bugetari."Suma care urmează să fie utilizată este una destul de mare, sunt peste 620 de milioane de lei. Dar în cazul de faţă, este o normă legală, prevăzută de legislaţie", a mai declarat Sainciuc.Purtătorul de cuvânt al premierului, Anastasia Taburceanu, a declarat că Ministerul Finanţelor va veni luni cu precizările de rigoare privind amendamentele aprobate de Guvern:"Amendamentele care la legea bugetului, care au fost aprobate acum în şedinţa de Guvern, nu sunt nişte amendamente modificate faţă de acele din legea bugetului pentru anul trecut. Cei de la sindicate au tot dreptul să iasă şi să exprime poziţia şi cineva de la Guvern, neapărat o să discute, o să-i asculte şi o să discute cu ei."Conform amendamentelor avizate de Guvern la politica bugetar fiscală pentru anul viitor, bugetarii sunt lipsiţi de prime pentru anul trecut şi riscă să nu le poată ridica pe cele pentru anul 2021. Potrivit sindicatelor, decizia a fost luată de executiv, deşi în Legea bugetului de stat, votată în 19 noiembrie în prima lectură, era prevăzută acordarea primelor. Şefa Direcției relaţii cu mass-media din cadrul Parlamentului, Svetlana Rudenco, ne-a cerut o solicitare în scris pentru ne oferi o reacţie oficială cu privire la protestul anunţat de sindicalişti şi la cerinţele înaintate de acestea.