Sincronizare (ne)întâmplătoare. Publicitatea jocurilor de noroc, interzisă în Moldova, Georga şi Armenia, aproape, concomitent (VIDEO)

Interzicerea legii publicității jocurilor de noroc s-a făcut în prima jumătate a anului 2022 aproape concomitent în Republica Moldova, Georgia și Armenia. În țara noastră, interdicția a intrat în vigoare în 1 ianuarie 2022, în Georgia în 1 martie, iar trei zile mai târziu, în Armenia. Un articol publicat de portalul bani.md atrage atenția că, potrivit experților din domeniul gestionării fluxurilor financiare, interzicerea publicității jocurilor de noroc s-ar fi făcut în cele trei țări cu scopul de a permite intrarea în joc a Casei de pariuri 1xBet, controlată de un grup de cetățeni ruși conectați la serviciile secrete ruse. De notat că 1xBet operează neoficial în Republica Moldova, iar autoritățile noastre nu au reacționat eficient la aceste ilegalități, pe care presa le-a scos anterior la iveală.

Autorul articolului menționează că este curios faptul că 1xBet a fost interzisă pe 7 septembrie 2022 în Ucraina, după ce Comisia de Reglementare a Jocurilor de Noroc și Loteriilor din țara vecină a decis anularea a două licențe pentru „Твоя беттинговая компания” pentru activități de cazino și pariuri sub brandul rusesc 1xBet.



În același timp, jurnaliștii site-ului ucrainean informnapalm.org au aflat că proprietarii finali ai 1XBet de la înființarea acestei companii rămân a fi trei cetățeni ruși – Roman Semiohin, Serghey Karșkov și Dmitry Kazorin. Cei trei au creat prima platformă de pariuri 1xBet în orașul Breansk, Rusia. Anterior, Serghei Karșkov a fost șeful departamentului din Breansk al Ministerului de Interne al Rusiei pentru combaterea criminalității informatice, iar Roman Semiohin are o afacere comună cu soția fostului primar din Breansk, deputat al Dumei Regionale Breansk, magnat în construcții și membru al partidului ”Rusia Unită”, Nikolai Patov. Ancheta a mai arătat că o persoană cu influență în cercurile politice din Ucraina a făcut lobby pentru eliberarea licenței.



Între timp, compania 1xBet continuă să activeze ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, iar publicitatea acesteia, dar și altor portaluri neautorizate apare atât pe rețele de socializare, cât şi în bannerele publicitare Google plasate pe site-urile cu domeniu moldovenesc, chiar dacă publicitatea jocurilor de noroc în țara noastră a fost interzisă prin lege. Despre aceste ilegalități a relatat și postul nostru de televiziune are a insistat să obțină comentarii și reacții de la Agenția Servicii Publice și de la poliție.



Potrivit portalului bani.md, modificările la legislația moldovenească au fost operate fără a fi efectuate studii de piață și a fără a se lua în calcul opinia Ministerului Finanțelor cu privire la ratarea veniturilor la bugetul de stat. Deși publicitatea jocurilor de noroc a fost interzisă în Republica Moldova, transferurile prin bănci ale operatorilor de pe piața tenebră, respectiv ilegale, nu au fost interzise de către Banca Națională a Moldovei. Astfel, băncile comerciale sunt libere să opereze aceste transferuri, care de fapt reprezintă un exod din țară al banilor care provin din activități ilegale, se mai precizează în articolul publicat de portalul bani.md.



Studiul organizației neguvernamentale „Legal Business Monitor”, bazat inclusiv pe datele oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei, arată că în 2020, companiile care activau ilegal în țara noastră au atras de la jucătorii moldovenii peste 511 milioane de lei. Situația s-a schimbat radical în 2021: cota banilor care ajungeau la companiile ilegale și neautorizate a scăzut dramatic, până la 155,5 milioane de lei. Și asta pentru că singurul site autorizat, Loteria Națională a Moldovei, a reușit să atragă jucătorii în câmpul legal, înregistrând o creștere substanțială a numărului și valorilor plăților, inclusiv la bugetul de stat. Totuși, analiza făcută de organizația neguvernamentală „Legal Business Monitor” arată că, de la începutul anului 2022, numărul jucătorilor moldoveni pe site-uri ilegale a crescut cu peste 60 de procente.



Potrivit portalului bani.md, după interzicerea publicității, ratările bugetului de stat sunt estimate la un miliard de lei. Iar asta nu are legătură cu refuzul cetăţenilor Republicii Moldova de a participa la jocurile de noroc, dar cu migrarea acestora către sectorul tenebru, unde nu trebuie să plătească taxe.