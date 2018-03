SIMULARE DE INCENDIU la un centru comercial din Capitală. Oamenii care se aflau în clădire au fost evacuaţi (FOTOREPORT)

Zeci de oameni au fost evacuați dintr-un centru comercial din Capitală, unde a fost declanșat sistemul de alarmă antiincendiu. Totul face parte dintr-un exercițiu organizat de pompieri. Prin această acţiune, salvatorii au vrut să verifice cât de pregătiţi sunt reprezentanţii centrului de agrement pentru un eventual incendiu.



" Atenție, pericol de incendiu! Ieșiți din clădire!"



În doar câteva minute, oamenii care se aflau în clădire au fost evacuați. Totuși, paznicii nu au ieșit afară până nu s-au asigurat că toată lumea a părăsit edificiul.



Participanții la aplicație salută inițiativa autorităților.



"După cazul, care s-a întâmplat în Kemerovo, clar lucru că este nevoie. Am ieșit în două minute. După asemenea cazuri e și de gândit în toată lumea, nu numai la noi aici."



"Sunt foarte necesare. pentru viața noastră. E pentru binele nostru."



Această femeie susţine că nu a auzit alarma și că rolul de salvator a fost jucat de agentul de pază.



" Eu nu am auzit alarma. Sunetul trebuie să fie dat mai tare. Un angajat s-a apropiat și mi-a spus că trebuie să ieșim. Am strâns lucrurile și am ieșit rapid. "



Administratorul centrului comercial spune că tragedia de la Kemerovo i-a mobilizat să organizeze o verificare minuțioasă a sistemului antiincendiu.



" După tragedia de la Kemerovo, am efectuat o investigație suplimentară la sistemul de securitate. Desigur că ne este utilă și această simulare. Lecțiile practice sunt mai bune decât teoria, a spus Denis Cernei, administrator centru de agrement.



Pe parcursul exerciţiului, pompierii au urmărit dacă acţiunile responsabililor de securitatea antiincendiu a centrului sunt întreprinse corect.



"Acțiunile efectivului, agenților de pază cât și a administrației se apreciază foarte bine. Toate sistemele care au fost declanșate și puse în funcțiune au lucrat. Ce ține de dotarea obiectivului cu mijloace de primă intervenție, obiectivul este dotat conform normativelor", a spus Oleg Malaşevschi, șef Secție Tactici și Intervenții.



În urma tragediei de la Kemerovo, premierul Pavel Filip le-a solicitat tuturor instituțiilor responsabile să verifice respectarea normelor antiincendiu în toate centrele social-culturale și de agrement. De asemenea, prim-ministrul a cerut să fie create echipe mixte care vor controla şi căile de acces pentru ambulanţe şi autospeciale.