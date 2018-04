Simulare de amploare pe Aeroportul din Chişinău. Peste 200 de angajaţi şi pasageri au fost evacuaţi, după ce un ghişeu a luat foc

La faţa locului au venit mai multe ambulanţe, iar pompierii au intervenit imediat pentru a stinge flăcările.



Unii călători aflaţi în aeroport s-au speriat când au auzit sirena.



"Ne-am speriat, am luat fetiţa şi am ieşit. Am văzut ce face toată lumea şi am făcut şi noi, am ieşit afară."



"Când am auzit sirena aşteptam, am ieşit afară calm. Trebuie să fim informaţi, pregătiţi ca să ştim ce să facem când va fi cu adevărat."



Alţii s-au amuzat.



"Ne-am distrat. A fost vesel."



"Eram în toaletă şi am ieşit repede de acolo afară şi gata. Lumea trebuie să ştie cum să iasă, când să iasă, pe unde."



Angajaţii aeroportului spun că asemenea aplicaţii sunt binevenite.



"Am reacţionat calm, eram în proces de muncă, aveam un pasageră care zbura şi am anunţat şi pasagera să nu fie în panică."



Exerciţii de acest fel sunt efectuate de două ori pe an în aeroport.



"La prima vedere puţină viteză le-a lipsit, dar în general ok, serviciile tehnice toate au funcţionat. Ușile sau deschis automat. Sistemul de evacuare a fumului s-a conectat", a spus Petru Jardan, directorul aeroportului internaţional Chişinău.



Simularea a fost făcută cu scopul de a verifica nivelul de pregătire a specialiştilor.



"Mulajul care a fost făcut deci cu provocarea unui incendiu pompierii s-au isprăvit conform planului şi conform cerinţelor", a spus Emilian Ieşciuc, şeful salvatori şi pompieri, Botanica.



Evacuări în situaţii de risc au mai fost făcute şi în alte instituţii, la solicitarea prim-ministrul Pavel Filip, după ce în Kemerevo peste 60 de oameni au murit într-un centru comercial.