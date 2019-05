"Simţeam că intru într-o altă lume". Interviu cu Preasfinţitul Anton Coşa, despre cum a ajuns să slujească în Moldova (VIDEO/FOTO)

Catolicii din Moldova aşteaptă cu nerăbdare vizita Papei Francisc în România. Peste 600 de moldoveni s-au înscris deja pe listele întocmite de Episcopia Romano-Catolică din Capitală, care organizează sâmbătă un pelerinaj la Iaşi, acolo unde Suveranul Pontif se va afla pentru câteva ore.

Cel care veghează libertatea de credinţă a catolicilor din ţara noastră este Preasfinţitul Anton Coşa, care a fost trimis din România să-i păstorească, acum 30 de ani. Publika vă propune să-i aflaţi povestea.

- Cum a ajuns Preasfinţitul Anton Coşa să slujească în Republica Moldova?

- Ce aţi simţit, cu ce emoţii aţi fost primit de meleagurile basarabene?

- Când am apărut aici, pe drum simţeam că intru într-o altă lume. Se vedea total diferenţa dintre ce am lăsat în urmă şi ce am găsit. Şi m-a izbit puternic acel moment când pe atunci, trecând graniţa, s-a închis o poartă mare. Am simţit că parcă am intrat într-un lagăr. Pentru că totuşi în sufletul meu de tânăr preot, la 28 de ani, exista încă o anumită frică şi normal fără experienţă omul simte acea neputinţă. Dacă se întâmplă ceva ce să fac? Cum am să mă comport? Ajungând la Chişinău am găsit biserica centrală, biserica divină aproape în ruine. De fapt ea nu era în ruine, dar înconjurată de mormane de materiale de construcţie, nisip, pietriş şi în biserică la prima întâlnire cu credincioşii au venit 20 de băbuţe foarte prietenoase şi m-au primit cu multă simpatie. S-au străduit să vorbească româneşte aşa cum ştiau ele. Am aflat că majoritatea din aceste persoane studiase la şcoala polonă, unde se învăţa în perioada interbelică în română şi polonă. Şi toată lumea vorbea binişor limba română. Acest lucru m-a întărit, m-a încurajat.