Simptome mai puțin cunoscute ale Covid-19, la gravide. Ce spun specialiștii din țara noastră

Să fii însărcinată şi să primeşti diagnostic de infectare cu noul coronavirus poate fi o veste îngrijorătoare pentru orice viitoare mămică. Acum câteva săptămâni, această gravidă a primit rezultat pozitiv la testul COVID."Aveam în jur de 30 de săptămâni când făcusem o durere de cap enormă, nişte migrene de care nu puteam scăpa şi plus vomă. Aceste simptome, mai ales vomă, erau mai puţin cunoscute ca fiind un simptom al COVID-ului."La insistenţa medicilor, a fost spitalizată, iar experienţa nu a fost plăcută. Potrivit directorului Maternității Nr.2 din Capitală, Tatiana Gutium, ultimul ordin emis de autorităţi arată că gravidele asimptomatice care nu prezintă complicaţii ale bolii rămân acasă sub supravegherea medicului de familie. Gutium a subliniat că noul tip de coronavirus nu afectează fătul în cazul gravidelor în ultimul trimestru de sarcină."Placenta este ca o barieră pentru infecţii şi noi putem spune că nu tot timpul este afectat fătul. În termenii mici ai sarcinii atunci când are loc organogeneza, formarea organelor fătului, noi putem spune că poate fi o afectare a fătului iniţială, intrauterină."Tatiana Gutium spune că majoritatea gravidelor diagnosticate cu COVID-19 şi internate la Maternitatea Nr.2 nu au forme grave ale bolii."La noi acum este o situaţie stabilă, avem un număr stabil de gravide care primesc asistenţă medicală. Da, noi avem parte şi acum de gravide la care stările se agravează iarăşi revenim la aceea că totul depinde de foarte mulţi factori."Pacientele ale căror stări se agravează sunt transferate de urgenţă la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga". Numărul gravidelor infectate cu noul tip de coronavirus de la începutul pandemiei a ajuns la 476.